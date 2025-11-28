- شهدت مباراة أستون فيلا ضد يونغ بويز اعتداء على اللاعب دونيل مالن وشجار بين الجماهير، مما استدعى تدخل الأمن، وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا 2-1 بفضل ثنائية مالن. - شارك شاكيل فان بيرسي لأول مرة مع فاينورد ضد سلتيك، لكنه شهد دخول هدف في مرمى فريقه فور مشاركته، بينما طُرد الكولومبي جون دوران بعد تلقيه بطاقة حمراء في الوقت الإضافي. - تعرض إيسكو لإصابة بعد اصطدامه مع سفيان أمرابط في مباراة ريال بيتيس وأوتريخت، مما يثير القلق مع اقتراب كأس الأمم الأفريقية.

شهدت الليلة الأوروبية سلسلة من الأحداث الغريبة التي أربكت الجماهير والمراقبين على حد سواء. وبدأت المفارقات بالاعتداء على اللاعب دونيل مالن (26 عاماً) خلال المباراة، ما أثار جدلاً واسعاً حول تصرفات الجماهير في المدرجات، ولم تنتهِ المفاجآت هنا، إذ تعرض المغربي سفيان أمرابط (29 عاماً) لإصابة غير متوقعة بعد اصطدامه بزميله إيسكو، العائد من الإصابة.

وتوقفت مباراة أستون فيلا الإنكليزي ضد يونغ بويز السويسري في الدوري الأوروبي بعد اندلاع شجار عنيف بين جماهير الفريقين. وتعرض اللاعب دونيل مالن لإصابة في الرأس أثناء احتفالات هدفه، بينما استهدفت زميلته مورغان روجرز أيضاً بقذائف مختلفة، وتدخلت قوات الأمن لتهدئة الفوضى، وتم إبعاد بعض المشجعين عن الملعب، بينما أعطت ثنائية مالن "الفيلانس" الأفضلية بنتيجة هدفين مقابل واحد.

وشهد عالم كرة القدم لحظة تاريخية، بعد أن دفع النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي بنجله شاكيل للمشاركة لأول مرة مع فريقه فاينورد. وشارك اللاعب الشاب البالغ 19 عاماً بديلاً خلال مواجهة نادي سلتيك، وكانت اللحظات الأولى معقدة بالنسبة للاعب الشاب، بعد أن تلقى مرمى ناديه هدفاً في الثواني التي تلت دخوله.

وتلقى المهاجم الكولومبي، جون دوران بطاقة حمراء خلال مباراة ناديه فنربخشة وفيرينتكفاروس عند الدقيقة 90+1 عندما شارك بديلاً مكان زميله المغربي يوسف النصيري. وجاء الطرد بعد توتر واضح بين دوران ورايمكرز خلال الوقت الإضافي، إذ وجه دوران رأسه تجاه اللاعب المنافس، ما دفع الحكم ريكاردو دي بورغوس إلى إشهار البطاقة الحمراء مباشرة وطرده من الملعب.

ووقعت في مباراة دوري أوروبا بين ريال بيتيس وأوتريخت لحظة صعبة بعد اصطدام غريب بين اللاعبين إيسكو والمغربي أمرابط فبعد عشر دقائق من انطلاق المباراة، قدّم المغربي أمرابط قدمه نحو الكرة في الوقت نفسه الذي لم يلاحظ فيه الإسباني إيسكو، ما أدى إلى تصادم قوي بينهما. وأصيب إيسكو مباشرة وغادر الملعب، بينما أكمل المغربي اللعب لخمس دقائق قبل أن يتوجه إلى غرفة الملابس. ويترقب الجميع تطورات إصابتهما بحذر، خاصة وأن المغربي يستعد لخوض كأس الأمم الأفريقية خلال أقل من شهر.

وانتهت الليلة الأوروبية بمجموعة من الأحداث الغريبة والمفاجئة التي تعكس تقلبات كرة القدم الحديثة بين الإثارة والمخاطر. من شجار الجماهير إلى إصابات اللاعبين، ومن اللحظات التاريخية التي شهدت مشاركة شاكيل فان بيرسي لأول مرة، إلى الطرد المفاجئ لجون دوران، تبقى كرة القدم مليئة بالمفارقات التي تبهر المتابعين وتربك الفرق على حد سواء.