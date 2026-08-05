- يشهد الدوري التركي تنافساً كبيراً مع تعاقد الأندية مع نجوم عالميين، مثل محمد صلاح الذي يُعتبر انضمامه حدثاً كبيراً، وسط تنافس بين بشكتاش وطرابزون سبور للحصول على توقيعه. - فنربخشة يسعى لضم البرتغالي رافيال لياو من ميلان بعرض مالي كبير، بينما يُشاع اقتراب ماركيس راشفورد من الدوري التركي، مما يعزز من قوة المنافسة المحلية. - رغم التعاقدات القوية، تفشل الأندية التركية في الحفاظ على نجومها، حيث يبرز اللاعبون الأتراك في أندية أوروبية كبرى مثل ريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان.

يشهد الدوري التركي في المواسم الأخيرة، تعاقد عددٍ من كبار نجوم كرة القدم مع الأندية التركية، في صفقات جعلت التنافس بين الأندية يكون قوياً بشكل كبير. ورغم أن الفرق التركية لم تحصد نجاحات كبيرة في المسابقات الأوروبية وكذلك المنتخب التركي في كأس العالم، إلا أن الجماهير تهتم بشكل متزايد بمنافسات الدوري المحلي.

وقد يشهد الميركاتو الصيفي الحالي، مُنعرجاً تاريخياً في الدوري التركي بعدما سارعت الفرق بمحاولة ضمّ أبرز النجوم وخاصة المصري محمد صلاح، الذي أشعل تنافساً قوياً بين الأندية القوية بعدما كان بشكتاش يبدو الأقرب للتعاقد معه ولكن طرابزون سبور يقود الآن المفاوضات. ولن يكون مهماً اسم الفريق الذي قد ينجح في الحصول على توقيع لاعب ليفربول، بل إن وجود محمد صلاح في الدوري التركي يُعتبر حدثاً كبيراً.

كما أن فريق فنربخشة يحاول التعاقد مع البرتغالي رافيال لياو، مهاجم نادي ميلان وعقد اجتماعات مع الفريق الإيطالي خلال الأيام الماضية بحثاً عن الحصول على موافقة إدارة ميلان، وهو الفريق الذي يقود المفاوضات للتعاقد مع النجم البرتغالي وقدم عرضاً مالياً تجاوز 40 مليون يورو، ويبدو قريباً من إقناع ميلان بهذه الصفقة. كما يتردد أن الإنكليزي، ماركيس راشفورد، بات قريباً من الدوري التركي وقد ينضمّ إلى فنربخشة أو غلطة سراي. ونجحت الفرق التركية في استغلال أزمات كبار النجوم مع أنديتهم لعقد الصفقات مثل تعاقد غلطة سراي مع النيجيري فيكتور أوسيمين قبل موسمين متفوقاً على أندية قوية مستغلاً أزمته مع نابولي.

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في الأثناء، فشلت الفرق التركية في المحافظة على نجومها، وأبرز اللاعبين يرفعون التحدي مع أندية خارجية مثل أردا غولر نجم وسط ميدان ريال مدريد، وكنان يلديز المتألق مع يوفنتوس وكذلك لاعب الوسط هاكان تشالهان أوغلو مع إنتر ميلان، فأهم لاعبي منتخب تركيا ينشطون في دوريات أخرى.