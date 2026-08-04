مفاجأة ليبرون جيمس: الإقامة في نيويورك والذهاب للمباريات بالمروحية

- انتقال ليبرون جيمس إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز: شكل توقيع ليبرون جيمس مع فيلادلفيا مفاجأة، حيث يخطط للإقامة في نيويورك والتنقل بالمروحية للتدريبات والمباريات، رغم التحديات القانونية والعملية المرتبطة باستخدام المروحيات في نيويورك. - التحديات القانونية والمناخية: يواجه ليبرون عقبات قانونية بسبب القيود الصارمة على استخدام المروحيات في نيويورك، بالإضافة إلى التحديات المناخية مثل الضباب والرياح التي قد تؤدي إلى إلغاء الرحلات. - التكاليف المالية: رغم أن تكلفة الرحلة الواحدة تبلغ حوالي أربعة آلاف دولار، إلا أن ليبرون قادر على تحملها بفضل ثروته الكبيرة التي جمعها من عقوده الرياضية والإعلانية.

شكل القرار الذي اتخذه نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالتوقيع مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مفاجأة كبيرة، في الوقت الذي اهتمت فيه وسائل الإعلام بتفاصيل مكان إقامته وكذلك كيفية انتقاله لتدريبات فريقه الجديد، حيث يخطط للإقامة في نيويورك والانتقال إلى التدريبات والمباريات بالمروحية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، لا يعتزم نجم كرة السلة الأميركية، بحسب تقارير قادمة من الولايات المتحدة، السكن في فيلادلفيا بل في نيويورك، على أن يقطع المسافة بين منزله وأماكن إقامة المباريات والتدريبات عبر "الهليكوبتر". وأشارت الصحيفة إلى أن جيمس يدرس الإقامة في ما يعرف بـ"التفاحة الكبرى"، على أن يقطع المسافة التي تفصل نيويورك عن فيلادلفيا، والبالغة نحو 150 كيلومتراً، جواً.

وتستغرق الرحلة بالمروحية قرابة 45 دقيقة، أي أقل بنحو ساعة كاملة من الرحلة بالسيارة، لكن الخطة التي تبدو مثالية من حيث الوقت تواجه العديد من العقبات العملية والقانونية، خصوصاً تلك القيود الصارمة المفروضة على استخدام المروحيات في مدينة نيويورك.

وتقلص عدد الرحلات الخاصة والتجارية المسموح بها، بعد سلسلة من الحوادث التي وقعت خلال السنوات الماضية ليقتصر أمر الرحلات الجوية على المستشفيات والشرطة، في حين سبق وأدرج عمدة نيويورك زهران ممداني في برنامجه الانتخابي القيود على الرحلات الجوية داخل المدينة، ليس فقط بسبب مخاوف السلامة، وإنما أيضاً بسبب الضوضاء التي تسببها المروحيات. كما سيواجه ليبرون جيمس عائقاً قانونياً آخر يتمثل بمدى توفر الظروف المناخية المناسبة للطيران في نيويورك، خصوصاً خلال فصل الشتاء، حيث يشكل الضباب والرياح والبرد عائقاً وغالباً ما يتسبب في إلغاء الرحلات أو تأخيرها داخل مهابط المروحيات الثلاثة الموجودة في مدينة مانهاتن الأميركية.

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ليبرون ليس الأول

وسبق لنجوم آخرين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين استخدام المروحيات في تنقلاتهم، من بينهم كواهي ليونارد وكوبي براينت، إلا أنهما كانا يقيمان في لوس أنجيليس، حيث الظروف المناخية أكثر ملاءمة للطيران. ورغم ذلك، فقد النجم الأسطوري لنادي ليكرز كوبي براينت حياته إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية وقع خلال يوم كثيف الضباب عام 2020. أما من الناحية المالية، فلن تمثل كلفة الرحلات مشكلة بالنسبة إلى ليبرون جيمس، إذ تقدر كلفة الرحلة الواحدة من نيويورك إلى فيلادلفيا بنحو أربعة آلاف دولار.

ويبدو هذا المبلغ بسيطاً بالنسبة إلى اللاعب، رغم أنه سيتقاضى خلال الموسم المقبل، 3.8 ملايين دولار، وهو أدنى راتب يحصل عليه طوال مسيرته في دوري المحترفين الأميركي. وجمع ليبرون خلال مسيرته أكثر من 580 مليون دولار من عقوده مع أندية دوري السلة الأميركي، من دون احتساب عائداته من الاتفاقيات الإعلانية، وفي مقدمتها عقده لمدى الحياة مع شركة "نايكي".