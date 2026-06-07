مفاجأة غير سارة لمنتخب العراق: مكنزي يعوض يحيى المصاب

- استدعى مدرب منتخب العراق، غراهام أرنولد، اللاعب أحمد مكنزي ليحل مكان أحمد يحيى المصاب في كأس العالم 2026، بعد تأكيد الفحوصات الطبية إصابة يحيى في العضلة الخلفية واحتياجه لأربعة أسابيع من الراحة والعلاج. - تأتي هذه الخطوة ضمن قوانين الفيفا التي تسمح باستبدال اللاعبين المصابين قبل 24 ساعة من أول مباراة، مما يضع العراق ضمن المنتخبات التي لجأت للخيارات البديلة مثل ألمانيا. - سيواجه منتخب "أسود الرافدين" تحديات كبيرة في مجموعة تضم فرنسا، السنغال، والنرويج في الدور الأول من البطولة.

اختار مدرب منتخب العراق لكرة القدم، غراهام أرنولد، اللاعب أحمد مكنزي ليحل مكان أحمد يحيى المصاب، وسيُشارك مكانه في كأس العالم 2026، لينضاف منتخب العراق إلى قائمة المنتخبات التي لجأت إلى الخيارات البديلة قبل انطلاق كأس العالم بداعي الإصابة، مثل منتخب ألمانيا. وتُتيح قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفرصة لكل منتخب باستبدال اللاعبين المصابين، وذلك قبل 24 ساعة من أول مباراة في البطولة، وكذلك بناء على تقرير طبي.

ونشر الاتحاد العراقي مساء السبت، بياناً على حساباته الرسمية على منصّات التواصل أكد من خلاله استحالة مشاركة أحمد يحيى، وجاء في البيان: "أثبتت الفحوصات الطبية تعرّض لاعب المنتخب أحمد يحيى لإصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ما يستدعي خضوعه لفترة راحة وعلاج تمتد لأربعة أسابيع، وبناءً على التقرير الطبي، قرّر المدير الفني غراهام أرنولد استدعاء اللاعب أحمد مكنزي وتسجيله في القائمة النهائية لنهائيات كأس العالم 2026 بدلاً من أحمد يحيى".

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وكان أحمد يحيى قد تعرض لإصابة، خلال مباراة العراق الودية أمام منتخب إسبانيا (1ـ1)، وشارك لاعب نادي الشرطة، بديلاً في الدقيقة 61، وأصيب في الدقيقة 71 ليتم استبداله. ورغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة، إلا أن ركون اللاعب إلى راحة لمدة أربعة أسابيع يمنعه منطقياً من المشاركة في كأس العالم ودعوة منتخب العراق في هذه المشاركة التي طال انتظارها. وسيخوض منتخب "أسود الرافدين" منافسات الدور الأول في مجموعة صعبة تضمّ منتخب فرنسا وصيف النسخة الماضية، ومنتخب السنغال وصيف بطولة أفريقيا ومنتخب النرويج.