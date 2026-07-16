مفاجأة بعد التأهل.. ميسي ورفاقه يعثرون على خطة بيكفورد السرية

- بعد فوز الأرجنتين على إنكلترا 2-1 في نصف نهائي كأس العالم 2026، اكتشف الجهاز الفني الأرجنتيني زجاجة ماء الحارس الإنكليزي جوردان بيكفورد، وعليها ورقة تحتوي على معلومات عن مسددي ركلات الترجيح المحتملين للأرجنتين. - الورقة تضمنت أسماء لاعبي الأرجنتين والجهات التي يفضلون تسديد ركلات الجزاء نحوها، مما أثار اهتمام اللاعبين، خاصة ليونيل ميسي، الذي حاول فك رموزها. - الأجواء كانت متوترة بين بيكفورد ولاعبي الأرجنتين، حيث احتفل الحارس بطريقة استفزازية بعد هدف إنكلترا، ورد عليه كريستيان روميرو بعد هدف التعادل.

شهدت الدقائق التي أعقبت فوز الأرجنتين على إنكلترا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس العالم 2026، الأربعاء، لقطة طريفة بعدما عثر أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني على زجاجة ماء للحارس الإنكليزي جوردان بيكفورد التي كانت تحمل ورقة تتضمن معلومات عن مسددي ركلات الترجيح المحتملين لدى "التانغو". وكما جرت العادة عقب المباريات، بقي لاعبو المنتخب الأرجنتيني على أرضية الملعب في أتلانتا للاحتفال مع الجماهير والمقربين، بعدما ضمنوا التأهل للمباراة النهائية والدفاع عن اللقب أمام إسبانيا يوم الأحد المقبل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المعلومات المحددة التي كانت تتضمنها ورقة بيكفورد حول مسددي ركلات الترجيح؟ كيف أثر اكتشاف ورقة بيكفورد على ردود فعل لاعبي الأرجنتين، وخاصة ميسي وإنزو فرنانديز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب موقع تي واي سي سبورتس الأرجنتيني، انشغل لاعبو "سكالونيتا" بالاحتفال والاسترخاء بعد مغادرة لاعبي إنكلترا في أجواء تخللها بعض الاحتكاكات إلى جانب التحيات الودية، قبل أن يلفت اختصاصي التدليك مارسيلو "دادي" دي أندريا أنظارهم باكتشافه زجاجة بيكفورد، ملصقة عليها "ورقة" تحولت إلى واحدة من أبرز اللقطات الطريفة في احتفالات الأرجنتينيين بعد بلوغ نهائي المونديال.

وكانت الورقة الملصقة على الزجاجة تتضمن أسماء لاعبي الأرجنتين والجهات التي يفضلون تسديد ركلات الجزاء نحوها، استعداداً لاحتمال امتداد المواجهة إلى ركلات الترجيح، في محاولة من الحارس الإنكليزي للتصدي لتسديداتهم. ورصدت الكاميرات اللحظة التي شارك فيها دي أندريا اكتشافه مع ليونيل ميسي ونيكولاس غونزاليس وماركوس سينيسي. وبدا ميسي عابساً وهو يحاول قراءة المكتوب وفهم رموزه، قبل أن يدور نقاش بين الموجودين لمحاولة فك محتوى الورقة.

بعيدا عن الملاعب ميسي يستحضر روح مارادونا بعد التأهل لنهائي كأس العالم

بعد ذلك، ظهر إنزو فرنانديز الذي بدا أنه عثر سريعاً على اسمه في القائمة، فضحك بدهشة مما كُتب عنه، ثم وجّه لكمة ودية إلى دي أندريا، قبل أن يشير إلى السماء، في لقطة بدت وكأنه يشكر الله على عدم وصول المباراة إلى ركلات الترجيح. وبعد ساعات، نشر المعد البدني للمنتخب الأرجنتيني لويس مارتين عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة واضحة للورقة التي كان بيكفورد يحملها على زجاجته، بعدما تركها الحارس في الملعب.

وكانت الأجواء متوترة بين بيكفورد ولاعبي الأرجنتين خلال المباراة. فبعد عدد من الاحتكاكات، احتفل الحارس بطريقة استفزازية عقب هدف أنتوني غوردون الذي منح إنكلترا التقدم مؤقتاً، قبل أن يرد عليه كريستيان "كوتي" روميرو عندما سجل إنزو فرنانديز هدف التعادل، إذ ركض باتجاه بيكفورد واحتفل أمامه مباشرة.

Argentina spotted England's keeper's penalty notes stuck to his water bottle right after the final whistle. 😂



Many players, especially Messi, were really studying those notes closely. Looks like Jordan Pickford was pissed by the loss and totally left them behind 👀 pic.twitter.com/oU3dQlz1cL — Szymanski (@Szymansk_ii) July 16, 2026