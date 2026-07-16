playlist icon

موجز الأخبار

play icon

مفاجأة بعد التأهل.. ميسي ورفاقه يعثرون على خطة بيكفورد السرية

بعيدا عن الملاعب
بوينس آيرس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
16 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 18:33 (توقيت القدس)
مولينا وميسي يجلسان بعد مباراة إنكلترا والأرجنتين في 15 يوليو 2026 (باتريك سميث/Getty)
مولينا وميسي يجلسان بعد مباراة إنكلترا والأرجنتين في 15 يوليو 2026 (باتريك سميث/Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- بعد فوز الأرجنتين على إنكلترا 2-1 في نصف نهائي كأس العالم 2026، اكتشف الجهاز الفني الأرجنتيني زجاجة ماء الحارس الإنكليزي جوردان بيكفورد، وعليها ورقة تحتوي على معلومات عن مسددي ركلات الترجيح المحتملين للأرجنتين.

- الورقة تضمنت أسماء لاعبي الأرجنتين والجهات التي يفضلون تسديد ركلات الجزاء نحوها، مما أثار اهتمام اللاعبين، خاصة ليونيل ميسي، الذي حاول فك رموزها.

- الأجواء كانت متوترة بين بيكفورد ولاعبي الأرجنتين، حيث احتفل الحارس بطريقة استفزازية بعد هدف إنكلترا، ورد عليه كريستيان روميرو بعد هدف التعادل.

شهدت الدقائق التي أعقبت فوز الأرجنتين على إنكلترا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس العالم 2026، الأربعاء، لقطة طريفة بعدما عثر أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني على زجاجة ماء للحارس الإنكليزي جوردان بيكفورد التي كانت تحمل ورقة تتضمن معلومات عن مسددي ركلات الترجيح المحتملين لدى "التانغو". وكما جرت العادة عقب المباريات، بقي لاعبو المنتخب الأرجنتيني على أرضية الملعب في أتلانتا للاحتفال مع الجماهير والمقربين، بعدما ضمنوا التأهل للمباراة النهائية والدفاع عن اللقب أمام إسبانيا يوم الأحد المقبل.

وبحسب موقع تي واي سي سبورتس الأرجنتيني، انشغل لاعبو "سكالونيتا" بالاحتفال والاسترخاء بعد مغادرة لاعبي إنكلترا في أجواء تخللها بعض الاحتكاكات إلى جانب التحيات الودية، قبل أن يلفت اختصاصي التدليك مارسيلو "دادي" دي أندريا أنظارهم باكتشافه زجاجة بيكفورد، ملصقة عليها "ورقة" تحولت إلى واحدة من أبرز اللقطات الطريفة في احتفالات الأرجنتينيين بعد بلوغ نهائي المونديال.

وكانت الورقة الملصقة على الزجاجة تتضمن أسماء لاعبي الأرجنتين والجهات التي يفضلون تسديد ركلات الجزاء نحوها، استعداداً لاحتمال امتداد المواجهة إلى ركلات الترجيح، في محاولة من الحارس الإنكليزي للتصدي لتسديداتهم. ورصدت الكاميرات اللحظة التي شارك فيها دي أندريا اكتشافه مع ليونيل ميسي ونيكولاس غونزاليس وماركوس سينيسي. وبدا ميسي عابساً وهو يحاول قراءة المكتوب وفهم رموزه، قبل أن يدور نقاش بين الموجودين لمحاولة فك محتوى الورقة.

مشجعو الأرجنتين يرفعون لافتات ميسي ومارادونا، 15 يوليو 2026 (ريتشارد سيلرز/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

ميسي يستحضر روح مارادونا بعد التأهل لنهائي كأس العالم

بعد ذلك، ظهر إنزو فرنانديز الذي بدا أنه عثر سريعاً على اسمه في القائمة، فضحك بدهشة مما كُتب عنه، ثم وجّه لكمة ودية إلى دي أندريا، قبل أن يشير إلى السماء، في لقطة بدت وكأنه يشكر الله على عدم وصول المباراة إلى ركلات الترجيح. وبعد ساعات، نشر المعد البدني للمنتخب الأرجنتيني لويس مارتين عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة واضحة للورقة التي كان بيكفورد يحملها على زجاجته، بعدما تركها الحارس في الملعب.

وكانت الأجواء متوترة بين بيكفورد ولاعبي الأرجنتين خلال المباراة. فبعد عدد من الاحتكاكات، احتفل الحارس بطريقة استفزازية عقب هدف أنتوني غوردون الذي منح إنكلترا التقدم مؤقتاً، قبل أن يرد عليه كريستيان "كوتي" روميرو عندما سجل إنزو فرنانديز هدف التعادل، إذ ركض باتجاه بيكفورد واحتفل أمامه مباشرة.

دلالات
المزيد في رياضة
عوار بعد لقاء الجزائر وسويسرا، 2 يوليو 2026 (أليكس غريم/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

عوار يقترب من العودة إلى الملاعب الأوروبية من بوابة الليغا

براكوني في ملعب رادس في 12 أبريل 2026 (تاناني بدر الدين/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

أندية الدوري التونسي تعيد استقطاب المدربين الأجانب

ليفاندوفسكي في مركز إنديفور هيلث، 14 يوليو 2026 (كاميل كرزاتشينسكي/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

ليفاندوفسكي يُعلن الوفاء لبرشلونة رغم رحيله