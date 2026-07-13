مفاجأة الصيف: نجم إسبانيا يطلب الانتقال إلى ريال مدريد

- تلقى ريال مدريد اتصالات من وكلاء لاعبين، أبرزهم إيمريك لابورت، الذي يرغب في اللعب تحت قيادة جوزيه مورينيو، مستغلاً حاجة المدرب لمدافع يلعب بالقدم اليسرى. - رغم أن عقد لابورت مع أثلتيك بلباو ينتهي في 2028، إلا أن الصفقة لن تكلف ريال مدريد كثيراً، لكن تقدمه في السن (32 عاماً) يشكل عائقاً. - ينتظر ريال مدريد معرفة النجوم المغادرين قبل إتمام أي صفقات، لكن التعاقد مع لابورت يبقى وارداً لتحقيق حلمه باللعب مع الفريق الملكي.

تلقت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في الأيام الماضية العديد من الاتصالات الهاتفية، من وكلاء أعمال النجوم، الذين يحلمون بارتداء قميص الفريق الملكي في الموسم القادم، يتقدمهم لاعب منتخب إسبانيا، إيمريك لابورت، الذي يُريد اللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، أمس الأحد، أن إيمريك لابورت يعلم حاجة المدرب جوزيه مورينيو إلى مدافع يلعب بقدمه اليسرى، الأمر الذي جعل وكيل أعمال النجم يعمل على التواصل بشكل مباشر مع إدارة نادي ريال مدريد، حتى يعمل على إقناعهم بحسم الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم أن عقده مع أثلتيك بلباو ينتهي في يونيو/حزيران عام 2028.

ولن تكلف صفقة إيمريك لابورت إدارة نادي ريال مدريد الكثير من الأموال في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الفريق الملكي لن يكون عاجزاً عن دفع 10 ملايين يورو حتى يحسم الصفقة، لكن العثرة الوحيدة التي تقف في طريق إتمام التعاقد، هي تقدّم المدافع الإسباني في السن، حيث يبلغ 32 عاماً.

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لكن إدارة نادي ريال مدريد لن تحسم أي شيء من دون أخذ رأي المدرب جوزيه مورينيو، الذي يقوم بدراسة جدوى التعاقد مع إيمريك لابورت في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وبخاصة أن المدافع خطف الأنظار إليه وبقوة خلال مشاركته مع "لاروخا" في بطولة كأس العالم 2026، وقدرته على قيادة رفاق الموهبة لامين يامال إلى نصف نهائي المسابقة الدولية.

وينتظر ريال مدريد معرفة عدد النجوم المغادرين خلال سوق الانتقالات الصيفية، لأنه لن يقوم بعقد صفقات جديدة خلال الفترة الحالية، حتى يعمل على بيع عدد من اللاعبين، لكن يبقى التعاقد مع إيمريك لابورت وارداً، وبخاصة أنه جعل وكيل أعماله يتواصل مع الفريق الملكي، حتى يحقق حُلمه باللعب مع رفاق كيليان مبابي في الموسم القادم.