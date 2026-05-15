مفاجأة الصيف... باريس سان جيرمان يفاوض فالفيردي سراً

- يسعى باريس سان جيرمان لاستغلال التوتر بين فيديريكو فالفيردي وإدارة ريال مدريد، حيث فتح قنوات اتصال مباشرة مع اللاعب المعروف بقدرته على اللعب في مراكز متعددة، بهدف ضمه في صفقة قد تصل إلى 120 مليون يورو. - يدرك باريس سان جيرمان صعوبة تخلي ريال مدريد عن فالفيردي، لذا يخطط لجعل اللاعب يقوم بالخطوة الأولى نحو الانتقال، مع استعداد لدفع مبلغ يصل إلى 150 مليون يورو لإقناع إدارة النادي الإسباني. - الأيام القادمة ستكون حاسمة لمستقبل فالفيردي، خاصة مع دعوة فلورنتينو بيريز لانتخابات مبكرة، مما يزيد من ترقب جماهير ريال مدريد لمستقبل اللاعب والنادي.

استغل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، العلاقة المتوترة بين إدارة ريال مدريد الإسباني، والنجم الأوروغواياني، فيديريكو فالفيردي، من أجل الدخول التحرك لضم اللاعب "الجوكر"، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في صفقة قد تُحدث مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات.

ونقلت صحيفة ماركا عن البرنامج الرياضي الإسباني الشهير (الشيرنغيتو)، الخميس، أن باريس سان جيرمان يرى في الخلافات القائمة بين فيديريكو فالفيردي وإدارة ريال مدريد فرصة لا يمكن تكرارها، ما دفع القائمين على بطل الدوري الفرنسي إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع اللاعب، الذي يُعرف بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، ما جعل وسائل الإعلام تصفه بـ"الجوكر".

وتابعت أن باريس سان جيرمان يعلم جيداً أن ريال مدريد لن يفرط بسهولة عن أحد أبرز عناصره، لذلك يعمل مسؤولوه، على جعل النجم الأوروغواياني يقوم بخطوته الأولى، وبعدها سيطلبون المفاوضات المباشرة، حتى يجري حسم الصفقة، التي تصل نحو 120 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت أنّ باريس سان جيرمان لن يواجه صعوبات مالية في عملية حسم صفقة فيديريكو فالفيردي، حتى لو وصلت إلى 150 مليون يورو، لكن المهم بالنسبة إلى القائمين على الفريق الفرنسي، هو العمل على إقناع إدارة ريال مدريد بالعرض الذي سيجري تقديمه، من أجل السماح للنجم الأوروغواياني بالرحيل في الصيف المقبل.

وختمت الصحيفة أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل فالفيردي، خصوصاً بعدما دعا الرئيس فلورنتينو بيريز إلى انتخابات مبكرة، الأمر الذي يجعل جماهير الفريق الملكي تراقب ما سيحدث، بعد الفشل الذريع للموسم الثاني على التوالي، فشل فيه رفاق الفريق في التتويج بأي لقب كبير.