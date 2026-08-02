مفاجأة.. إنفانتينو كان سيحصل على راتب فلكي من مشروع فيفا

- أثار مشروع "FIFA Forward Enterprise" بقيادة جياني إنفانتينو جدلاً واسعاً، حيث كان يهدف لإنشاء شركة تجارية تابعة للفيفا وبيع 20% من حقوق كأس العالم لمستثمرين خاصين، مما أثار مخاوف من نفوذ خارجي على البطولات. - كشفت صحيفة "ذا تايمز" أن إنفانتينو كان سيحصل على راتب سنوي يتجاوز 30 مليون يورو، مع مكافآت إضافية، مما أثار شكوكاً حول طبيعة المشروع والامتيازات المرتبطة به. - أعلن إنفانتينو سحب المشروع بعد احتجاجات واسعة، مؤكداً أن الانقسامات الناتجة لم تخدم الهدف، وسط مطالب بتوضيح تفاصيل الخطة والمنافع المالية المحتملة.

تواصلت فصول الأزمة التي أشعلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخراً بقيادة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد، والتي نالت احتجاجات واسعة على المستوى العالمي، دفعت "فيفا" لإيقاف المشروع الهادف لإنشاء شركة تجارية تابعة لفيفا وبيع 20% من الحقوق المرتبطة ببطولات كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

ونشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، تقريراً أكدت فيه أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، كان يستعد للحصول على عائد مالي ضخم للغاية يفوق راتبه الحالي كرئيس للاتحاد الدولي، كاشفة عن تفاصيل مثيرة لو كتب لمشروعه "FIFA Forward Enterprise" المثير للجدل الاكتمال.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهات التي شاركت في صياغة مشروع "FIFA Forward Enterprise"؟ ما هي المخاوف الرئيسية التي أدت إلى اعتراضات واسعة على مشروع فيفا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكدت الصحيفة أن إنفانتينو كان مرشحاً لتقاضي راتب سنوي يتجاوز 30 مليون يورو، إلى جانب مكافآت مالية إضافية مرتبطة بنجاح المشروع، وهو مبلغ يفوق بعشرة أضعاف تقريباً راتبه الحالي كرئيس للاتحاد الدولي، والمقدر بنحو 3 ملايين يورو سنوياً. وكان المشروع الذي أعلنه إنفانتينو يتركز على إنشاء شركة تجارية تابعة لفيفا وبيع 20% من الحقوق المرتبطة ببطولات كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة كان يُتوقع أن توفر للاتحاد الدولي ما يقارب 3.65 مليارات يورو، لكن المشروع واجه موجة اعتراضات واسعة داخل عالم كرة القدم، وسط مخاوف من منح المستثمرين نفوذاً مباشراً على أهم مسابقات فيفا، ومن تحويل جزء من حقوق كأس العالم إلى أصل تجاري خاضع لمصالح جهات خارجية.

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وكشفت الصحيفة البريطانية أن الحسابات المرتبطة بالخطة كانت ستسمح له بالحصول على راتب يبلغ 30 مليون يورو، فضلاً عن المكافآت، وهو ما أثار مزيداً من الشكوك بشأن طبيعة المشروع والامتيازات المرتبطة به، رغم تأكيد إنفانتينو في أكثر من مناسبة أنه لن يحقق منفعة مالية شخصية من المشروع.

وكان رئيس فيفا قد أعلن، الجمعة، سحب المقترح بعدما أقر بأن المشروع تسبب في انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي طُرح من أجله، مؤكداً أن المقترح لن يمضي قدماً. وتأتي هذه التسريبات في وقت يتعرض فيه إنفانتينو لضغوط وانتقادات متزايدة من اتحادات وروابط كروية دولية، إذ لم يؤدِ سحب المشروع إلى إنهاء الأزمة، في ظل تصاعد المطالب بتوضيح كيفية إعداد الخطة، والكشف عن الجهات التي شاركت في صياغتها، وحقيقة المنافع المالية التي كانت ستعود على كبار مسؤولي فيفا.