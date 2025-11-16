- شهد مونديال الناشئين في قطر مفاجآت ضخمة، أبرزها خروج حامل اللقب ألمانيا بعد خسارته أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف، رغم امتلاك الألمان مواهب صاعدة تلعب في الأندية الأوروبية. - الأرجنتين، التي كانت مرشحة للوصول إلى النهائي، خرجت من البطولة بعد خسارتها أمام المكسيك بركلات الترجيح، مما أضاف إلى سلسلة المفاجآت في البطولة. - خسرت بلجيكا أمام البرتغال بهدفين لهدف، مما يعكس عدم دقة توقعات وسائل الإعلام العالمية بخروج ثلاثة مرشحين بارزين من المنافسة.

شهدت منافسات دور الـ32 في بطولة مونديال الناشئين بقطر عدداً من المفاجآت الضخمة، أبرزها خروج منتخب ألمانيا حامل اللقب، بعد الخسارة على يد بوركينا فاسو، بهدف مقابل لا شيء، فيما أضاعت الأرجنتين أحد أبرز أحلامها، وهي مواصلة الرحلة والصعود إلى منصة التتويج.

وكان منتخب ألمانيا أحد أبرز المرشحين لحصد لقب بطولة مونديال الناشئين في قطر، كونه بطل النسخة الماضية، التي أقيمت في إندونيسيا عام 2023، بعدما استطاع تحقيق المفاجأة حينها، عندما تغلب على فرنسا في المواجهة النهائية، بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، إلا أن ما حدث في العاصمة الدوحة يُعد مفاجأة من العيار الثقيل.

وعلى الرغم من امتلاك منتخب ألمانيا العديد من المواهب الصاعدة، التي تلعب في الأندية الأوروبية، فإنهم فشلوا في الدفاع عن نظافة شباكهم، بعدما استطاع منتخب بوركينا فاسو تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة، وعاد إلى مناطقه الدفاعية، حتى يؤمّن النتيجة، التي انتهت عليها المباراة، لتشهد بطولة مونديال الناشئين في قطر أكبر مفاجأة حتى الآن، بخروج حامل اللقب.

ومن جهته، برز منتخب الأرجنتين خلال مرحلة المجموعات، ورشحه الكثير من وسائل الإعلام للوصول إلى المواجهة النهائية، بسبب امتلاكه العديد من العناصر القادرة على صناعة الفارق، لكن كابوس الخروج المبكر من مونديال الناشئين استمر، وهذه المرة في العاصمة القطرية الدوحة، التي شهدت خسارة صغار "راقصي التانغو" أمام المكسيك بركلات الترجيح (4-5)، عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.

وأيضاً، برزت خسارة منتخب بلجيكا المفاجئة للغاية في مونديال الناشئين بقطر أمام البرتغال، بهدفين مقابل هدف، رغم أن صغار "الشياطين الحُمر" كانوا مرشحين أيضاً للمنافسة على اللقب، ما يعني أن توقعات وسائل الإعلام العالمية لم تكن صحيحة، بعد خروج ثلاثة مرشحين من البطولة.