- أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب للناشئين، نبيل باها، عن القائمة النهائية للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، حيث يسعى الفريق لتحقيق اللقب العالمي بعد نجاح منتخب تحت 20 عاماً في التتويج باللقب على حساب الأرجنتين. - تضمنت القائمة معظم اللاعبين الذين فازوا بكأس أمم أفريقيا، مع بعض المفاجآت باستبعاد أسماء بارزة مثل أحمد موهوب وآدم عليوي، بينما استقبل رئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع، الفريق برسالة تحفيزية. - شدد لقجع على أهمية خوض البطولة بعقلية الفوز، حيث أوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الثانية مع اليابان وكاليدونيا الجديدة والبرتغال.

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب للناشئين نبيل باها (44 عاماً)، القائمة النهائية المستدعاة لخوض بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المقرر إقامتها في قطر ما بين الثالث والسابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ يأمل بطل أفريقيا التتويج باللقب العالمي كما فعل شباب "أسود الأطلس" (تحت 20 عاماً)، حين فازوا به على حساب منتخب الأرجنتين، فجر أمس الاثنين، على ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس، في سانتياغو عاصمة تشيلي.

وضمت القائمة النهائية معظم اللاعبين الذين تُوجوا بلقب كأس أمم أفريقيا التي احتضنها المغرب في إبريل/ نيسان الماضي، وتتكون من شعيب بلعروش وسفيان الإدريسي وياسين بدوي في حراسة المرمى. وفي خط الدفاع، استدعى المدرب باها كلاً من حمزة بوهادي وإلياس العرباوي ويوسف بلحسن ونسيم المسودي وإدريس آيت الشيخ ومنصف زكري وإلياس حيداوي. وضم خط الوسط إلياس سعيدي وعبد الله وزان ووسيم دردك ووليد بنصالح وزكرياء الخلفيوي. أما الهجوم فيتكون من يونس بياضي وزياد باها وإلياس بلمختار ونهيل الحداني وإسماعيل العود وعبد العالي الداودي. وفي المقابل، حملت القائمة بعض المفاجآت، بعدما استبعد باها ثلاثة أسماء بارزة، ويتعلق الأمر بأحمد موهوب وآدم عليوي وإبراهيم رباح.

وقرر رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع (55 عاماً)، استقبال بعثة منتخب المغرب للشباب في مركز محمد السادس بالرباط، مباشرة بعد عودته من تشيلي، حيث حضر مراسم تتويج المنتخب باللقب العالمي. ووجه لقجع رسالة تحفيزية إلى أعضاء منتخب المغرب للناشئين قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، مفادها أنّ النجاح لا يأتي بالصدفة، بل بالعمل الجاد والانضباط وروح المجموعة، وتابع: "لا توجد معجزة في كرة القدم، فمنتخب المغرب تحت 20 عاماً لم يكن الأقوى بأسماء لاعبيه، بل كان الأكثر تضامناً وإصراراً على الفوز، لهذا تُوجوا أبطالاً للعالم".

وشدد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على ضرورة خوض كأس العالم للناشئين بعقلية الفوز، وليس لأجل المشاركة والتأهل إلى الدور الثاني فقط. وجدير بالذكر أن القرعة أوقعت منتخب المغرب للناشئين في المجموعة الثانية مع اليابان وكاليدونيا الجديدة والبرتغال.