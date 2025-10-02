مفاجآت في قائمة منتخب المغرب: غياب 6 نجوم وعودة الزلزولي وأخوماش

- أعلن وليد الركراكي عن قائمة منتخب المغرب لمواجهة البحرين والكونغو في تصفيات كأس العالم 2026، مع غيابات بارزة وعودة بعض اللاعبين من الإصابة، بهدف تعزيز بعض المراكز خاصة في الدفاع. - تضمنت القائمة أسماء مثل ياسين بونو وأشرف حكيمي ويوسف النصيري، مع تأكيد الركراكي على أن باب المنتخب مفتوح للمثابرين. - ستقام المباريات في الرباط، وتعتبر مواجهة البحرين اختباراً جدياً نظراً لقوة المنتخب البحريني الذي تفوق على منتخبات قوية سابقاً.

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم وليد الركراكي (50 عاماً)، اليوم الخميس، القائمة النهائية استعداداً لخوض ودية البحرين يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأيضاً ضد جمهورية الكونغو في الرابع عشر من الشهر نفسه، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك.

وحملت القائمة مفاجآت عدة على مستوى الغيابات، وعودة بعض الأسماء من الإصابة، إذ شهدت غياب سبعة أسماء بارزة وهي: نجم نادي جيرونا الإسباني عزالدين أوناحي (25 عاماً)، ومدافع السد القطري رومان سايس (35 عاماً)، ومهاجم العين الإماراتي سفيان رحيمي (29 عاماً)، ونجم مانشستر يونايتد الإنكليزي نصير مزراوي (27 عاماً)، ومدافع الأهلي المصري أشرف داري (26 عاماً)، ولاعب وسط نادي ستراسبورغ الفرنسي أسامة العزوزي (23 عاماً)، ومدافع نهضة بركان عبد الحق عسال (27 عاماً).

وفي المقابل، سجلت القائمة عودة الرباعي: مهاجم ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي (23 عاماً)، وموهبة فياريال إلياس أخوماش (21 عاماً)، ولاعب وسط ملعب نادي فاينورد الهولندي أسامة ترغالين (23 عاما)، ومدافع نادي خيتافي عبد الكبير عبقار (26 عاماً). وقال وليد الركراكي، في المؤتمر الصحافي اليوم الخميس في الرباط، إنه اختار مواجهة محطة تحضيرية للاستحقاقات المقبلة، بعدما تعذر عليه إيجاد منافس أفريقي أو أوروبي في التاريخ المدرج في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما رفض مواجهة منتخبات آسيوية، على غرار اليابان وكوريا الجنوبية، بينما اعتذر منتخب أوزبكستان في آخر لحظة. وأضاف أن البحرين يبقى منتخباً محترماً، إذ سبق له التفوق على اليابان والسعودية، ويحتل تصنيفاً أفضل من بعض المنتخبات الأفريقية، ما يجعل مواجهته اختباراً جدياً لـ"أسود الأطلس".

وفي تعليقه على خياراته الفنية، أوضح مدرب منتخب المغرب الأول وليد الركراكي أن حديثه المتكرر عن رومان سايس نابع من اهتمامه الكبير بوسط الدفاع، لكونه لم يعثر بعد على الاسم المثالي الذي سيلعب مع نايف أكرد في الخط الخلفي، رغم ثقته في قدرات آدم ماسينا لتشكيل ثنائي منسجم. وكشف أيضاً أن عدم تحدثه كثيراً عن حكيم زياش يعود لغيابه عن المنافسة، بسبب عدم توفره حالياً على ناد، بينما يجد سفيان بوفال نفسه أمام منافسة قوية في مركزه، وعليه إثبات أحقيته بالعودة.

وحول وضعية نجم نادي إسبانيول برشلونة عمر الهلالي (21 عاماً) الذي لم يحصل بعد على دقائق لعب أكثر مع منتخب المغرب، أكد المدرب وليد الركراكي أن مشكلته ليست مع الطاقم الفني، وإنما مع وجود حكيمي الذي يعتبره أفضل ظهير أيمن في العالم، وأيضا نصير مزراوي ومحمد الشيبي، المتوج حديثاً بدوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز المصري. كما شدد المدرب الركراكي على أن باب منتخب أسود الأطلس سيظل مفتوحاً أمام جميع اللاعبين المثابرين، بمن فيها نجوم منتخب أشبال الأطلس المتألقون حالياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب المغرب في حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، ومنير المحمدي (نهضة بركان)، والمهدي الحرار (الرجاء الرياضي). خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، وعمر الهلالي (إسبانيول برشلونة)، ومحمد الشيبي (بيراميدز المصري)، وجواد الياميق (النجمة السعودي)، وعبد الكبير عبقار (خيتافي الإسباني)، ونايف أكرد (مرسيليا الفرنسي)، وآدم ماسينا (تورينو الإيطالي)، وسفيان الكرواني (أوتريخت الهولندي)، ويوسف بلعمري (الرجاء المغربي). وسط الملعب: إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي)، وأسامة ترغالين (فاينورد الهولندي)، وبلال الخنوس (شتوتغارت الألماني)، ونائل العيناوي (روما الإيطالي)، وإلياس بن صغير (بايرن ليفركوزن الألماني). وأما خط الهجوم فضم كلاً من: إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني)، وإلياس أخوماش (فياريال الإسباني)، وأمين عدلي (بورنموث الإنكليزي)، وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، ويوسف النصيري (فنربخشة التركي)، وحمزة إكمان (ليل الفرنسي)، وأيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، وشمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنكليزي).