مفاجآت في تشكيلة منتخب تونس المرتقبة لمواجهة مالي

يواجه منتخب تونس نظيره المالي، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقامة حالياً في المغرب، في مباراة صعبة يسعى خلالها "نسور قرطاج" إلى الفوز والتقدم في مشوار المسابقة بخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

ووضع المدير الفني لمنتخب تونس سامي الطرابلسي، في تدريبات اليوم الجمعة، اللمسات الأخيرة على التشكيلة المنتظر ظهورها في المباراة التي ستشهد بعض المفاجآت على مستوى خط الوسط وتوزيع اللاعبين في الهجوم، دون تبديلات عديدة بخصوص العناصر المعتادة على الحضور في التشكيل الأساسي للمنتخب.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن أيمن دحمان سيواصل حراسة مرمى النسور، فيما سيلعب يان فاليري ظهيراً أيمن وعلي العابدي ظهيراً أيسر، ويضم محور الدفاع الثنائي منتصر الطالبي وزميله ديلان برون، وهي الخيارات نفسها التي اتبعها الطرابلسي في أغلب مبارياته السابقة.

وفي خط الوسط، من المتوقع دخول محترف نادي لوغانو السويسري محمد الحاج محمود لأول مرة في تشكيلة منتخب تونس الأول، إلى جانب إلياس السخيري وفرجاني ساسي، كما سيظهر كل من إسماعيل الغربي وحنبعل المجبري منذ البداية، مع المحافظة على حازم المستوري في خط المهاجم. وحسب تركيبة اللاعبين المرتقبة، فإنّ الخطة التكتيكية لمنتخب تونس ستجمع بين (4-3-3) في الحالة الهجومية و(4-5-1) في الوضعية الدفاعية، وذلك باستغلال قدرة الغربي والمجبري على اللعب في مركزي الجناح ووسط الملعب على حد سواء.