مغربي في مراكش يدعو جماهير كأس أفريقيا لتناول "الخبزة المجنونة"

وجه أحد المواطنين المغاربة في مدينة مراكش، في حديثه مع "العربي الجديد"، الدعوة إلى جماهير بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لتجربة أكلة شعبية تُدعى "الخبزة المجنونة"، أثناء زيارتهم للمدينة، خلال أيام المسابقة القارية.

وأكد المواطن المغربي، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن جماهير بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 مدعوة إلى تناول هذه الوجبة اللذيذة، التي تشتهر بها مدينة مراكش، مشيراً إلى أنه على المشجعين العمل على تجربة بقية الأطباق المغربية خلال زيارتهم للمدن، على غرار "الطنجية"، مؤكداً أن بلاده جاهزة بشكل كامل، لاستقبال الجميع، بعد الاستعدادات التامة التي قامت بها السلطات المحلية.

وقال المواطن المغربي: "كل شيء جاهز، من أجل استقبال مميز لجميع جماهير بطولة كأس أمم أفريقيا، من الفنادق والمطاعم، والخدمات ستكون متاحة للجميع، ومنتخب المغرب جاهز، والمدرب وليد الركراكي قام بتحضير فريق قوي، ونتمنى حصد اللقب، مع هذه الأمطار والخيرات، التي تهاطلت على بلادي".

ويُطلق السكان في مدينة مراكش المغربية وصف "الخبزة المجنونة"، على الأكلة الشعبية، التي تتكون من نوع من الخبز التقليدي غير منتظم الشكل، ويكون منتفخاً، ولا يأتي بشكل دائري، لكنها متناسقة مثل خبز الفرن العادي، وكأنها "خارجة عن السيطرة"، ومن هنا جاءت هذه التسمية الطريفة لإحدى الأكلات، التي ستراها جماهير كأس أمم أفريقيا 2025.

ويُوضع الخبز في الفرن البلدي أو على "الطاجين"، وأحياناً فوق الحجارة الساخنة، وقوامها من الخارج "مقرمش" ومحروق قليلاً، بينما يكون داخل الخبزة خفيفاً وهوائياً، وتُحضر من دقيق بسيط مع ماء وملح دون تعقيد، وتضيف المطاعم على الخبز زيت الزيتون، وبطاطس مسلوقة مقطعة مكعبات، وأرزاً مسلوقاً، وكاشير (مرتديلا) مقطعة، وبيضاً مسلوقاً مقطعاً، و"مايونيز"، وزيتوناً أخضر مقطعاً، و"كاتشب" وجبن مثلثات للتزيين.