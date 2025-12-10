مغربية مقيمة في قطر تصف أجواء كأس العرب

- أبدت مشجعة مغربية ثقتها في قدرة منتخب بلادها على التتويج بكأس العرب "فيفا قطر 2025"، بعد البداية القوية بالفوز على جزر القمر والتعادل مع عُمان والانتصار على السعودية. - أكدت المشجعة هاجر، المقيمة في قطر، على دعمها للمنتخب المغربي وثقتها في قدراته، مشيرة إلى نجاح قطر في تنظيم البطولة. - يحظى المنتخب المغربي بدعم جماهيري كبير في قطر، مما يضفي أجواء مميزة على المباريات، كما حدث في كأس العالم 2022.

أبدت مُشجعة مغربية ثقتها الكبيرة في قدرة منتخب بلادها على التتويج ببطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، خاصة بعد البداية القوية لـ"أسود الأطلس"، إثر الانتصار المقنع على منتخب جزر القمر في اللقاء الافتتاحي للمجموعة الثانية بنتيجة (3ـ1) ثم التعادل مع سلطنة عُمان، وبعدها الفوز على السعودية بهدفٍ من دون مقابل، في رسالة قوية من أبناء المدرب طارق السكتيوي بشأن قدرتهم على الذهاب بعيداً في البطولة وإسعاد جماهيرهم التي تحلم بتألقٍ جديدٍ على الأراضي القطرية بعد النجاح في كأس العالم فيفا قطر 2022، والوصول إلى المربع الذهبي في إنجاز تاريخي للكرة العربية.

وقالت مشجعة المنتخب المغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد" عن حظوظ منتخب بلادها: "اسمي هاجر ومُقيمة في قطر، سنُشجع منتخب المغرب بلا شك منذ بداية كأس العرب إلى نهاية المسابقة، منتخبنا قوي ونثق في قدراته بشكل كبير، وإن شاء الله سيكون منتخباً قوياً وكأس العرب ستكون للمنتخب المغربي". وعن الأجواء خلال كأس العرب التي تحتضنها قطر، قالت مشجعة منتخب "أسود الأطلس": "الحمد لله، قطر ناجحة في التنظيم مثل كأس العالم وكأس العرب، ونأمل أن يكون التتويج لمنتخب المغرب في النهاية".

ويحظى منتخب المغرب بدعم كبير من الجماهير التي تحضر المباريات بأعداد كبيرة، والتي تُصرّ على مواكبة المباريات، إضافة إلى أنها تُضفي أجواء مميزة على العاصمة القطرية، مثلما فعلت في كأس العالم 2022 وفي بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في الدوحة منذ أيام قليلة.