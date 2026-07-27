معين الشعباني يبحث في أميركا عن حلول لأزمة هجوم منتخب تونس

- يعاني منتخب تونس من أزمة هجومية حادة، حيث سجل هدفين فقط في كأس العالم 2026، مما أثار خيبة أمل الجماهير التي كانت تأمل في التأهل للدور الثاني لأول مرة. - يبدأ المنتخب مرحلة جديدة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 تحت قيادة المدرب معين الشعباني، الذي يسعى لحل مشكلة الهجوم، مع التركيز على الدوري الأميركي حيث يلعب ثلاثة مهاجمين تونسيين. - انتقال اللاعبين إلى الدوري الأميركي قد يساهم في تحسين أدائهم، خاصة بعد انتقال هداف الدوري التونسي فراس شواط إلى الدوري الليبي، مما يضعف فرصه مع المنتخب.

يُعاني منتخب تونس لكرة القدم من أزمات هجومية عقدت مهمته في مختلف المواعيد، وآخرها كأس العالم 2026، حيث سجل "نسور قرطاج" هدفين واهتزت الشباك في 12 مناسبة في حصاد كارثي ترك صدمة لدى الجماهير التي كانت تأمل أن يحقق منتخب تونس أول تأهل للدور الثاني من المسابقة خلال مشاركته السابعة.

وسيدخل "نسور قرطاج" انطلاقاً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل مرحلة جديدة بانطلاق تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمدرب جديد وهو معين الشعباني الذي اتفق منذ أيام مع الاتحاد التونسي لكرة القدم. كما سيحاول مدرب نهضة بركان المغربي سابقاً إيجاد حلول لمشكل الهجوم وضعف نسبة الأهداف في مختلف التحديات. وسيكون الدوري الأميركي محور الاهتمام في الأشهر المقبلة، بما أن ثلاثة مهاجمين شاركوا في كأس العالم 2026 سيخوضون منافسات الدوري الأميركي.

فقد ترك إلياس سعد الدوري الألماني وغادر فريقه أوغسبورغ إلى فريق ناشفيل معاراً إلى نهاية الموسم، والتحق به إلياس العاشوري الذي ترك فريقه كوبنهاغن الدنماركي وانضمّ إلى سان دييغو، وهذا الثنائي انضمّ إلى المهاجم ريان اللومي الذي يلعب لفريق فانكفور.

وكان هذا الثلاثي حاضراً في قائمة منتخب تونس في كأس العالم 2026، ولكن غابت مساهماتهم التهديفية صناعة وتسجيلاً، ولم يقدر أي لاعب منهم على مساعدة "نسور قرطاج". وقد تُساعد التجربة الأميركية على حل أزمة الهجوم في منتخب تونس الذي يبحث منذ اعتزال وهبي الخزري في عام 2022 عن مهاجم هدّاف، وضعف عدد الفرص التهديفية في مختلف المباريات رغم تنويع الخيارات.

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وقد يُتيح اللعب في الدوري الأميركي فرصة أمام كل لاعب منهم لرفع مستواه وخاصة إلياس سعد الذي لم يكن موفقاً في تجربته الأخيرة، حيث لعب معاراً لفريق هانوفر في الدرجة الألمانية الثانية، بينما لم يكن مستوى العاشوري مستقراً في المواسم الأخيرة. وقد ينجح هذا الثلاثي في تعويض الخيبات الأخيرة، والتألق في المرحلة الجديدة التي سيدخلها المنتخب التونسي، بهدف إنهاء الخيبات الأخيرة التي عاشها في ثلاث مسابقات وهي كأس العرب وكأس أفريقيا وكأس العالم. ويملك اللاعبون فرصاً حقيقية، خاصة بعد انتقال هداف الدوري التونسي فراس شواط إلى الدوري الليبي، ما يُضعف فرصه في المشاركة مع "نسور قرطاج".