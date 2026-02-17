- أثار المعلق السويسري ستيفان رينا جدلاً بتشكيكه في شرعية مشاركة المتزلج الإسرائيلي آدم إيدلمان في الأولمبياد بسبب دعمه لحرب غزة، بينما يُمنع الرياضيون الروس من التصريحات المؤيدة للحرب على أوكرانيا. - انتقدت مانون أوبري ازدواجية المعايير لدى اللجنة الأولمبية الدولية، حيث يُسمح لرياضي إسرائيلي بنشر رسائل مؤيدة للاستعمار دون عقوبة، مما أثار استياء السفارة الإسرائيلية. - حذفت هيئة الإذاعة السويسرية فيديو تصريحات رينا، وقررت اللجنة الأولمبية استبعاد المتسابق الأوكراني فلاديسلاف هيراسكيفيتش بسبب خوذته، مما يعكس التوترات السياسية في الرياضة.

أثار المعلّق السويسري ستيفان رينا، العامل في هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RTS)، جدلاً واسعاً أمس الاثنين، بعدما شكّك بشرعية مشاركة متزلج إسرائيلي يُدعى آدم إيدلمان في الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو - كورتينا، على خلفية دعمه حرب الإبادة على قطاع غزة وتفاخره بذلك، في وقت يُمنع الرياضيون الروس من الإدلاء بتصريحات مؤيدة للحرب على أوكرانيا، إلى جانب إضاءته على واقعة استبعاد رياضي أوكراني اعتمر خوذةً تحمل صورة رياضيين زملائه قضوا جراء قصفٍ روسي.

وقال ستيفان رينا أثناء تعليقه على الحدث الأولمبي مباشرة على الهواء: "الإسرائيلي آدم إيدلمان، رياضي يُشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية، يصف نفسه بأنّه صهيوني حتى النخاع، ونشر عدّة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي أيّد خلالها الإبادة الجماعية في غزة. تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "الإبادة الجماعية" هو الذي استخدمته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. إيدلمان، الذي قال بشكلٍ لافت عن التدخل العسكري الإسرائيلي، وأقتَبسُ كلامه مرة أخرى: هي الحرب الأكثر عدلاً من الناحية الأخلاقية في التاريخ".

وأضاف المعلق السويسري: "كما سخر من عبارة "فلسطين حرة" المكتوبة على جدارٍ خلال إحدى جولات كأس العالم، وطلب من متابعيه الدعاء لورد فوارسة، في حين أن هذا العضو في الفريق الإسرائيلي الموجود هنا في كورتينا كان قد شارك في عملية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عام 2023. لذا، يُمكن التساؤل عن سبب وجوده في كورتينا خلال هذه الألعاب، إذ أشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنّ الرياضيين الذين دعموا الحرب فعلياً، أو شاركوا في فعاليات مؤيدة لها، أو حضروا عسكرياً أو عبر أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، غير مؤهلين للمشاركة".

وختم في هذا الصدد: "هذا الأمر انطبق على الرياضيين الروس وذلك للسماح لبعضهم بالتنافس تحت علم محايد. مع الإشارة إلى أن جدلاً قد اندلع بالفعل في مركز أودجينيو-مونتي بسبب رفض متسابق أوكراني في رياضة الزحلق على الجليد التخلي عن اعتمار خوذة، تحمل صورة رياضيين أوكرانيين قُتلوا في غارات جوية روسية. استبعد متسابق الزلاجة الصدرية هذا لأنه، وفقاً للهيئة المنظمة، كان عليه الامتثال للوائح المتعلقة بالرسائل السياسية في أماكن المنافسات، وهذا يظهر بوضوح أن الرياضة سياسية بامتياز، لدينا أمثلة أخرى على ذلك هذا العام في كورتينا، كما هو الحال في كلّ دورة من دورات الألعاب الأولمبية، على أي حال، حقق السيد إيدلمان المركز السادس والعشرين والأخير بعد الجولتين الأوليين".

ونشرت زعيمة اليسار في البرلمان الأوروبي، الفرنسية مانون أوبري الفيديو على حسابها في إكس وقالت: "تحية لهذا الصحافي السويسري على هذا الدرس القيّم في الصحافة. للتذكير فقط: اللجنة الأولمبية الدولية تمنع الرياضيين الروس، مُستشهدةً بدعمهم الحرب، إما لاستبعادهم أو لإجبارهم على المنافسة تحت علم محايد. لكن عندما يتعلق الأمر برياضي إسرائيلي ينشر رسائل مؤيدة للاستعمار والإبادة الجماعية، تلتزم اللجنة الأولمبية الدولية الصمت. ازدواجية معايير".

هذه التصريحات دفعت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في سويسرا إلى التعبير عن امتعاضها وصدمتها على حدّ قولها من كلمات المعلق الرياضي، معتبرة أنّه "نشر افتراءت ضد المتزلجين الإسرائيليين"، مطالبة في الوقت عينه هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية بأن تقدّم اعتذاراً واضحاً وتتخذ إجراءات تأديبية ضد ستيفان رينا".

وعلى أثرها أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RTS) أنّها حذفت من موقعها الإلكتروني الفيديو الذي تزامن مع تغطية إحدى جولات سباق التزلج الجماعي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، لتقول في بيان لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء: "أراد معلقنا التساؤل عن سياسة اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تصريحات الرياضي المعني بالأمر. ومع ذلك، ورغم صحة هذه المعلومات، فقد بدت غير مناسبة بسبب طولها في سياق التعليق الرياضي. ولهذا السبب، حذفنا المقطع من موقعنا الإلكتروني الليلة الماضية".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قررت استبعاد متسابق الزلاجة الصدرية الأوكراني فلاديسلاف هيراسكيفيتش من منافسات أولمبياد الشتاء 2026 ميلانو-كورتينا في إيطاليا، بعدما رفض التخلي عن خوذة تحمل صوراً لرياضيين أوكرانيين قتلوا خلال الغزو الروسي المستمر منذ عام 2022، حيث اعتمرها في التدريبات، وكان ينوي استخدامها خلال المنافسات الرسمية.