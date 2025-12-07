معلول يقدم وعداً للتونسيين قبل أمم أفريقيا بعد توديع كأس العرب

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
07 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 23:00 (توقيت القدس)
معلول في استاد البيت في 7 ديسمبر 2025 (جان كروجر/Getty)
معلول في استاد البيت، 7 ديسمبر 2025 (جان كروجر/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- علي معلول يعبر عن خيبة أمله بعد خروج تونس من كأس العرب 2025، ويعد الجماهير بتقديم أداء قوي في كأس أمم أفريقيا بفضل مجموعة اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية.
- يؤكد معلول أن التركيز الحالي سيكون على بطولة كأس أمم أفريقيا، مع تأجيل التفكير في كأس العالم 2026، مشيراً إلى أهمية التركيز على البطولة القارية أولاً.
- مشاركة معلول في كأس أمم أفريقيا غير مؤكدة بسبب المنافسة مع علي العابدي ومرتضى بن ونّاس، مما قد يحرمه من تمثيل تونس في البطولة القارية.

تحدث نجم منتخب تونس علي معلول (35 عاماً)، بعد نهاية المواجهة أمام منتخب قطر والانتصار بثلاثية نظيفة، عن الخروج من بطولة كأس العرب 2025، والفشل في بلوغ ربع نهائي، إثر نهاية مواجهة فلسطين وسورية بالتعادل السلبي وتأهلهما معاً، بعدما رفعا رصيدهما إلى خمس نقاط، مقابل أربع لـ"نسور قرطاج" ونقطة لـ"العنابي".

وقدم علي معلول، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في المنطقة المختلطة للصحافيين، وعداً للتونسيين بخصوص كأس أمم أفريقيا، وقال: "إن شاء الله ممكن أقدم وعداً بأننا سنُقدم مستوى قوياً، لدينا مجموعة من اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية الذين يملكون القدرات لحمل قميص منتخب تونس في أمم أفريقيا، وسيحاولون الوصول إلى أبعد نقطة".

كما أعطى معلول رأيه بمجموعة تونس في كأس العالم 2026، وقال: "من المبكر جداً الحديث عن المونديال، لدينا الكثير من الوقت، الآن التركيز سيكون على بطولة كأس أمم أفريقيا فقط، سنحاول التركيز على البطولة القارية، وبعد ذلك نبدأ نفكر في بطولة كأس العالم".

من مباراة فلسطين وسورية على استاد المدينة التعليمية، 7 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

فلسطين وسورية إلى ربع نهائي كأس العرب.. ووداع منتخبي تونس وقطر

ولا تبدو مشاركة معلول في كأس أمم أفريقيا مؤكدة، فرغم تألقه في كأس العرب بعدما  كان أساسياً في ثلاث مباريات، فإن وجود علي العابدي ومرتضى بن ونّاس قد يحرمه من تمثيل تونس في البطولة القارية، باعتبار أن العابدي يعتبر اللاعب الأساسي في مركز الظهير الأيسر، كما أن ونّاس يمكنه اللعب في وسط الملعب أيضاً، ومِن ثمّ فقد يغيب لاعب النادي الصفاقسي عن المسابقة الأفريقية، بعد أن كان حاضراً في بطولات عديدة سابقة مع "نسور قرطاج".

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
احتفل خريبين والدباغ بالتأهل لربع نهائي كأس العرب (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

خريبين: ارتداء قميص فلسطين شرف.. وهذا رأي الدباغ في التأهل التاريخي

جماهير الترجي في ملعب حمادي العقربي يوم 18 مايو 2024 (حسن مراد/ Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

أحداث عنف توقف ديربي تونس للشباب والأفريقي يهدّد بهذه الخطوة

تحدث محروس عن تعادل سورية وفلسطين في كأس العرب (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

نزار محروس: هذا سبب تعادل سورية وفلسطين في كأس العرب