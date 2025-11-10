معلول يعود ومفاجآت في قائمة منتخب تونس قبل مواجهة البرازيل

أعلن المدير الفني لمنتخب تونس الأول، سامي الطرابلسي (57 سنة)، عن قائمة اللاعبين، لخوض المواجهات الودية، أمام كلّ من موريتانيا والأردن والبرازيل، وذلك أيام 12 و14 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث تقام المباراة الأولى والثانية على استاد حمادي العقربي برادس، وتُلعب مواجهة "السامبا" في مدينة ليل الفرنسية.

وكشف الطرابلسي على القائمة في برنامج الاحد الرياضي، الذي يبثه التلفزيون التونسي الرسمي، وضمّت اللائحة 35 لاعبًا، منهم 13 محليًّ و22 مغترباً، وضرب الجهاز الفني عصفورين بحجر واحد، بما أنه سيخصص المعسكر للتحضير لكأس أمم أفريقيا بالمغرب، وكذلك بطولة كأس العالم بقطر، ما يفسر حضور عدد كبير من العناصر في هذه القائمة.

ويغيب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، وأبرزهم محترف نادي الوكرة القطري، عيسى العيدوني، ليخلفه لاعب الترجي، حسام تقا، وذلك تأكيدِا لما انفرد به "العربي الجديد"، قبل أيام وكذلك حارس الترجي، بشير بن سعيد، ليحلّ حارس النجم الساحلي، صبري بن حسن، بدلاً منه، بعدما شارك في وقت سابق مع المنتخب الرديف.

ويسجل بعض النجوم عودتهم، مثل لاعب الصفاقسي، الظهير الأيسر، علي معلول (35 سنة)، الذي قاد رجوعه الى المنتخب بعد غياب طويل، وعمر العيوني نجم نادي هاكن السويدي، وعصام الجبالي، محترف نادي غامبا أوزاكا الياباني، بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري، محترف نادي الزمالك المصري، فيما يحضر موهبة موناكو الفرنسي، وسيم دنداني، لأول مرة مع الكبار.