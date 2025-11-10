معلول يعود ومفاجآت في قائمة منتخب تونس قبل مواجهة البرازيل

كرة عربية
تونس

مهدي عبيد

شعار العربي الجديد 1
مهدي عبيد
مراسل العربي الجديد في تونس
مباشر
10 نوفمبر 2025
علي معلول خلال كأس العالم 2022 في قطر (ميغيل ميدينا/فرانس برس)
علي معلول خلال كأس العالم 2022 في قطر (ميغيل ميدينا/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن المدير الفني لمنتخب تونس الأول، سامي الطرابلسي (57 سنة)، عن قائمة اللاعبين، لخوض المواجهات الودية، أمام كلّ من موريتانيا والأردن والبرازيل، وذلك أيام 12 و14 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث تقام المباراة الأولى والثانية على استاد حمادي العقربي برادس، وتُلعب مواجهة "السامبا" في مدينة ليل الفرنسية.

وكشف الطرابلسي على القائمة في برنامج الاحد الرياضي، الذي يبثه التلفزيون التونسي الرسمي، وضمّت اللائحة 35 لاعبًا، منهم 13 محليًّ و22 مغترباً، وضرب الجهاز الفني عصفورين بحجر واحد، بما أنه سيخصص المعسكر للتحضير لكأس أمم أفريقيا بالمغرب، وكذلك بطولة كأس العالم بقطر، ما يفسر حضور عدد كبير من العناصر في هذه القائمة.

ويغيب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، وأبرزهم محترف نادي الوكرة القطري، عيسى العيدوني، ليخلفه لاعب الترجي، حسام تقا، وذلك تأكيدِا لما انفرد به "العربي الجديد"، قبل أيام وكذلك حارس الترجي، بشير بن سعيد، ليحلّ حارس النجم الساحلي، صبري بن حسن، بدلاً منه، بعدما شارك في وقت سابق مع المنتخب الرديف.

الطرابلسي حفز لاعبي منتخب تونس للناشئين (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الطرابلسي وزيارة منتخب تونس للناشئين.. هل سببت ضغطاً عليهم؟

ويسجل بعض النجوم عودتهم، مثل لاعب الصفاقسي، الظهير الأيسر، علي معلول (35 سنة)، الذي قاد رجوعه الى المنتخب بعد غياب طويل، وعمر العيوني نجم نادي هاكن السويدي، وعصام الجبالي، محترف نادي غامبا أوزاكا الياباني، بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري، محترف نادي الزمالك المصري، فيما يحضر موهبة موناكو الفرنسي، وسيم دنداني، لأول مرة مع الكبار.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
سلامة (رقم 11) في مواجهة الأرجنتين في أسباير في 6 نوفمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

تونس تتلقى ضربة موجعة بمونديال الناشئين.. هذه طبيعة إصابة وسيم سلامة

ظهر سيباستيان سوريا في المدرجات لدعم العنابي في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

سيباستيان سوريا يدعم مستقبل الكرة القطرية في مونديال الناشئين

رفع المنتخب القطري رصيده إلى نقطتين (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

جماهير "العنابي" تتحسر على فوزٍ ضائع: كان بالإمكان أفضل مما كان