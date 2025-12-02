معركة بين لاعبي نيس ومشجعي الفريق تنتهي بإصابة نجمين

- اندلعت أحداث عنف بين جماهير نادي نيس ولاعبيه بعد الهزيمة أمام لوريان، مما أدى إلى إصابة اللاعبين تيريم موفي وجيريمي بوغا، وسط غضب من تراجع أداء الفريق محليًا وأوروبيًا رغم امتلاكه نجومًا واستقرارًا اقتصاديًا. - تجمع نحو 400 مشجع غاضب عند وصول حافلة الفريق، حيث صعد ممثلو "الأولتراس" لمخاطبة اللاعبين بحدة، مما أدى إلى فوضى واعتداءات جسدية على اللاعبين، وسط عجز الأمن عن السيطرة على الوضع. - غياب رئيس النادي، فابريس بوكيه، عن المشهد زاد من التساؤلات حول الخطوات المقبلة، بينما تجري الإدارة اجتماعات لتقييم الوضع وانتظار التقرير الأمني لتحديد الاتهامات المحتملة.

أشعل الغضب المتراكم لدى جماهير نادي نيس أجواءً متفجرة بعد الهزيمة الأخيرة أمام لوريان، في الدوري الفرنسي، فاندلعت ليلة صاخبة تحوّلت إلى مواجهة مباشرة بين اللاعبين وعدد كبير من مشجعي الفريق، وأسفرت عن إصابة النجمَين تيريم موفي (26 عاماً) وجيريمي بوغا (28 عاماً) على نحوٍ استدعى إجازة مرضية لكليهما.

وبدأ المشهد منذ لحظة وصول الحافلة إلى مركز التدريب، إذ تلقّى اللاعبون قبلها رسالة تحذّرهم من استقبال قاسٍ بانتظارهم، لكن ما واجهوه فاق التوقعات، نتيجة للغضب الكبير من التراجع الرهيب للفريق على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي، وهذا رغم امتلاك التشكيلة نجوماً مميزين والاستقرار الاقتصادي.

واندفع نحو 400 مشجع نحو الحافلة بمجرد وصولها، بينما سُمح لاثنين من ممثلي "الأولتراس" بالصعود ومخاطبة اللاعبين بحدة بالغة، حسب ما ورد في تفاصيل موقع راديو آر إم سي سبورت الفرنسي، أمس الاثنين. وتحوّلت الكلمات إلى صراخ، والصراخ تبعه انفجار غضب خارج الحافلة، ليتحوّل المكان إلى فوضى يختلط فيها الاحتقان الرياضي بإهانات مباشرة طاولت سلوك اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

وحمّل كثير من المشجعين اللاعب بوغا مسؤولية "استفزاز" غير مباشر لهم، بعدما قيل إنه منح تذاكر لمقربين من مرسيليا في مباراة فريقه، بينما لاحقت موفي صورته مع لويك فري وهو يضحك عقب الخسارة أمام لوريان، بينما تسود الحساسية بين فريقهم ومشجعي مرسيليا من جهة، ناهيك عن عدم تقبلهم تجاهل اللاعبين لمشاعر الحزن، التي تمتلكهم بسبب تراجع ناديهم.

وازدادت الفوضى فور نزول اللاعبين من الحافلة، إذ تلقّى بوغا وموفي اللكمات والركلات والبصق. في تلك اللحظة، بدا عناصر الأمن عاجزين عن احتواء المشهد، بينما وجد المدير الرياضي، فلوريان موريس، نفسه في قلب الفوضى وتلقى بدوره ضربات من بعض الغاضبين، لتصبح محاولات الهرب صعبة، لكن الحارس ييفان ديوف نجح في سحب زميله بوغا من وسط الجموع وإنقاذه من الضرب المستمر.

وأجرى موفي فحصاً طبياً في اليوم التالي، فحصل على إجازة مرضية تستمر حتى الأحد المقبل، بينما مُنح بوغا فترة راحة لا تقل عن خمسة أيام بعد تقييم حالته. وتحوّلت الساعات التالية، داخل النادي، إلى اجتماعات متتالية بين الإدارة، وسط صمت رسمي بانتظار التقرير الأمني وتحديد الاتهامات المحتملة.

وغاب رئيس النادي، فابريس بوكيه، عن المشهد كلياً، رغم عودته بالطائرة نفسها مع اللاعبين، بسبب انتقاله مباشرة من المطار إلى وجهة أخرى دون المرور عبر مركز التدريب. ولم يمنع غيابه تصاعد الأسئلة حول الخطوات المقبلة، فالنادي يعيش واحدة من أكثر لحظاته حساسية في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى النتائج أو علاقة فريقه بجماهيره.