معاناة غوف على الملاعب العشبية مستمرة قبل بطولة ويمبلدون

- ودّعت كوكو غوف بطولة برلين من الدور الثاني بعد خسارتها أمام باولا بادوسا، رغم البداية القوية، حيث فازت بالمجموعة الأولى قبل أن تخسر الثانية والثالثة، مما يعكس معاناتها على الملاعب العشبية. - بادوسا، المصنفة 142 عالمياً، حققت فوزها الأول منذ إبريل، وستواجه جيسيكا بيغولا في الدور المقبل بعد فوز الأخيرة على كاترينا سينياكوفا. - شهدت البطولة أيضاً فوز ألكسندرا إيالا على دونا فيكيتش، مما يبرز تنوع المنافسات وقوة الأداء في البطولة.

ودّعت اللاعبة الأميركية كوكو غوف (22 عاماً)، المصنفة السابعة عالمياً، بطولة برلين الألمانية التي تمتاز بأرضيتها العشبية من الدور الثاني بعد سقوطها أمام الإسبانية باولا بادوسا بواقع 6-1 و3-6 و2-6 قبل أقل من أسبوعين من انطلاق ثالث دورات الغراند سلام للتنس هذا الموسم، تحديداً بطولة ويمبلدون البريطانية التي تقام في العاصمة لندن.

وفي أول مباراة لها على الملاعب العشبية هذا الموسم، وجدت غوف نفسها خارج بطولة برلين ذات الـ500 نقطة، رغم أنّ البداية كانت مميزة للغاية، حيث حسمت المجموعة الأولى لصالحها قبل أن تنهار في الثانية والثالثة بعد خسارة إرسالها أمام اللاعبة الإسبانية، والتي أنهت اللقاء لمصلحتها خلال ساعة و36 دقيقة، مع العلم أنّها تحتلّ حالياً المركز الـ142 عالمياً، وتشارك في هذه النسخة ببطاقة دعوة، إلى جانب أنّه الفوز الأول في آخر ست مباريات، وتحديداً منذ دورة تشارلستون في مطلع شهر إبريل/ نيسان.

وتعاني غوف على الملاعب العشبية الخضراء بشكلٍ واضح، فخلال عام 2025 وعقب فوزها برولان غاروس، ثانية الدورات الكبرى، دخلت الأميركية الأجواء من بوابة برلين، لكن الصدمة تمثلت بخروجها من الدور الأول، ليعود الموقف عينه ليحصل خلال ويمبلدون، وهناك لم تتجاوز الدور الرابع في جميع المشاركات.

رياضات أخرى أندريفا تهزم خفالينسكا وتتوج ببطولة رولان غاروس للمرة الأولى

وستلاقي بادوسا في الدور المقبل شريكتها في منافسات الزوجي الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة، والتي تجاوزت عقبة التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-2 و6-4، لتحقق فوزهاً الخامس توالياً على منافستها، بينما شهدت بقية النتائج انتصار الفيليبينية الشابة ألكسندرا إيالا على المخضرمة الكرواتية دونا فيكيتش، المتوجة الأحد بدورة كوينز، بنتيجة 7-5 و6-4 في مباراة استغرقت قرابة ساعتين.