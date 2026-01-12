- أثارت قرارات تحكيمية جدلاً في "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث أشار الخبير التحكيمي جمال الشريف إلى أن ألفارو كاريراس ارتكب مخالفة تستحق إنذاراً، لكن الحكم لم يظهر البطاقة الصفراء. - الأهداف المسجلة في الوقت بدل الضائع جاءت بعد انتهاء الوقت المعلن بسبب الاحتفالات، حيث سجل فينيسيوس هدفاً لريال مدريد، وتلاه هدف لبرشلونة وهدف تعادل لريال مدريد، مما أضاف ثلاث دقائق إضافية. - راؤول أسينسيو من ريال مدريد تلقى إنذاراً لتهوره ضد بيدري، بينما طُرد فرينكي دي يونغ بسبب تدخل عنيف ضد كيليان مبابي.

شهدت مواجهة "الكلاسيكو" التي جمعت بين ريال مدريد وغريمه التاريخي برشلونة في مدينة جدة السعودية، مساء الأحد، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول سبب عدم طرد الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو كاريراس، في الشوط الأول من عمر مواجهة "الكلاسيكو" بقوله: "كانت الكرة تحت سيطرة لامين يامال عند قدمه اليسرى، وهو في وضعية ثبات، وحاول منافسه مدّ قدمه وساقه اليسرى، لكن نجم برشلونة حول مسار الكرة بمشط قدمه اليسرى بعيداً عن المنافسة، لتقع قدم كاريراس اليسرى على وجه القدم اليمنى الثابتة لموهبة البرسا، وبالتالي ارتكب مخالفة دهس أو ركل، تستحق ركلة حرة مباشرة بالإضافة إلى إنذار، والحكم اكتفى فقط باحتساب المخالفة دون إظهار البطاقة الصفراء المستحقة".

وعن الأهداف التي سُجلت في الوقت بدل الضائع، رغم احتساب الحكم ثلاث دقائق فقط، أوضح الشريف: "أحرز فينيسيوس هدفاً لريال مدريد في الدقيقة 47، أي الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، الذي أعلنه الحكم، ومن ثم تم تسجيل هدف في الدقيقة 49، عبر مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي، أي الدقيقة الرابعة للوقت بدل الضائع، وهناك تجاوز بدقيقة عن الوقت المعلن، فيما جاء هدف التعادل للفريق الملكي، من خلال ركنية لعبت داخل منطقة الجزاء، وسجل غونزالو غارسيا، ودخلنا هنا الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بمعنى أن هناك ثلاث دقائق تمت إضافتها إلى الوقت المعلن، وجاءت كلها بسبب الوقت المستهلك للاحتفال بتسجيل هذه الأهداف".

وحول سبب عدم طرد مدافع ريال مدريد في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني في "الكلاسيكو"، قال الشريف: "هجمة لصالح برشلونة يقودها بيدري عند دائرة المنتصف، فقام راؤول أسينسيو بمحاولة للضغط عليه ومنافسته على لعب الكرة، وفي هذه اللحظة لعب نجم برشلونة الكرة بباطن قدمه اليسرى بشكل مبكر، وتابعت قدم بيدري، التي لعبت الكرة حركتها الطبيعية في الهواء إلى الأمام، فيما جاءت محاولة لاعب الريال متأخرة، ما أدى إلى قيام راؤول بركل قدم بيدري المتحركة بالهواء بوجه قدمه على أسفل القدم اليسرى للمنافس".

وتابع: "استخدم راؤول أسينسيو أيضاً ركبته اليسرى على ركبة بيدري اليمنى، التي كانت ثابتة على الأرض، مما أدى إلى اختلال توازن نجم برشلونة وسقوطه، والحكم احتسب ركلة حرة مباشرة وأضاف لها الإنذار الأصفر للتهور، لأن مدافع ريال مدريد لم يضع سلامة منافسه بالاعتبار عند محاولته المتأخرة للمنافسة على الكرة، وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً".

وأما عن طرد فرينكي دي يونغ في الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، فختم الشريف حديثه: "الكرة كانت بحوزة لامين يامال عند منتصف الميدان، وحاول المرور من منافسه كيليان مبابي، الذي استخلص الكرة، وأعاد بناء الهجمة للفريق الملكي، وهنا تحرك دي يونغ لمواجهة الفرنسي، الذي قام بمراوغة خادعة لخصمه أدت لسقوط الهولندي على الأرض، ما دفع قائد برشلونة للعب الكرة المتحركة على الأرض بقدمه اليمنى، مع رفع أسفل قدمه اليسرى إلى الأعلى راكلاً الساق اليسرى للفرنسي، وهذا الانقضاض جعل دي يونغ يكتسب قوة مفرطة ضد نظيره، مع استخدام أسفل قدمه على أعلى الساق، وهي منطقة غير محمية، وبهذا هدّد سلامة المنافس، وهذا يعتبر ركلاً عنيفاً يستحق الطرد، وقرار الحكم كان صحيحاً بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة".