مضرب غولف وشجار.. مدرب ريال مدريد يكشف أسرار غرفة الملابس

أكد مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا، اليوم السبت في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الغريم التقليدي برشلونة غداً الأحد في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن لاعبي الفريق الملكي، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، اعتذرا عن شجارهما في غرفة الملابس، وذلك بعدما أدى ذلك إلى إصابة الأول في رأسه ما سيُبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين، إلى جانب فرض الإدارة غرامة مالية على كل منهما وصلت إلى 500 ألف يورو.

وقال أربيلوا الذي سيُغادر بنسبة كبيرة تدريب ريال مدريد بعد توليه المهمة في منتصف الموسم تقريباً خلفاً لمواطنه تشابي ألونسو، الذي كانت بدايته مهزوزة: "لقد اعترف اللاعبان بخطئهما، وأعربا عن أسفهما، وطلبا الصفح. هذا يكفيني. لن أسمح بتعريضهما للانتقاد اللاذع، لأنهما لا يستحقان ذلك. هذان اللاعبان يستحقان أن نطوي هذه الصفحة، وأن نمنحهما فرصة لمواصلة الكفاح من أجل هذا النادي. أنا فخور بهما للغاية. لن أسمح باستغلال هذا الأمر للتشكيك في احترافيتهما، فالادعاء أنهما غير محترفين محض افتراء".

وأضاف مدافع إسبانيا وريال مدريد وليفربول السابق، أن المشاجرات في غرف الملابس ليست بالأمر النادر: "سبق لي أن رأيت زميلاً لي يمسك بمضرب غولف ويضرب به لاعباً آخر. ما يحدث في غرفة ملابس ريال مدريد يجب أن يبقى في غرفة ملابس النادي، وهذا ما يؤلمني أكثر من أي شيء آخر؛ هذه مواقف تحدث دائماً، لكنني بالتأكيد لا أبررها. لقد كان حادثاً، ولسوء حظنا أصيب فيدي بجرح، فالأمر أقرب إلى سوء الحظ منه إلى ما حدث بالفعل".

وختم المدرب البالغ من العمر 43 عاماً، بأن المسؤولية النهائية تقع عليه: "إن كنتم تريدون إلقاء اللوم على أحد، فأنا هنا"، لينفي في الوقت ذاته التقارير الإعلامية التي تفيد بأن لاعبي ريال مدريد لا يحترمونه ولا يقدمون الأداء المطلوب: "هذا كذب محض. أنا المسؤول الأول عن عدم تقديمنا أفضل ما لدينا هذا الموسم. لكنني هنا منذ أربعة أشهر، وأنا فخور جداً بلاعبي فريقي، أنا فخورٌ بحفاوة استقبالهم لي، من الواضح أن الإحباط والغضب قد يدفعان المرء إلى مواقف لا يرغب فيها. علينا الآن التركيز على المباراة. هذا ما يجب أن نوجه إليه اهتمامنا حالياً". ويحتاج برشلونة، المتصدر بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، إلى التعادل فقط لضمان لقبه الثاني على التوالي في الدوري الإسباني يوم غد الأحد على ملعب كامب نو.