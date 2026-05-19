مصير نجوم ميلان.. مودريتش ولياو وبوليسيتش بين التجديد والرحيل

- يواجه نادي ميلان تحديات في تحديد مستقبل لاعبيه الرئيسيين، حيث يُعتبر التأهل لدوري أبطال أوروبا حاسماً للاحتفاظ بلوكا مودريتش، بينما قد يغادر رافاييل لياو بسبب أدائه غير المقنع، ويواجه كريستيان بوليسيتش تعثراً في تجديد عقده بسبب مطالبه المالية. - شهد موسم 2025-2026 تقلبات كبيرة لميلان، لكنه عزز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على جنوى، مما يعزز فرص الاحتفاظ بلاعبيه الرئيسيين. - روبن لوفتوس-تشيك من المتوقع أن يغادر ميلان، بينما فيكايو توموري قريب من توقيع عقد جديد يعكس تصميمه على البقاء.

يُعدّ الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي رافاييل لياو والأميركي كريستيان بوليسيتش من بين اللاعبين الذين لا يزال مستقبلهم مع ميلان غير واضح حتى اللحظة، وقد يضطر النادي الإيطالي أيضاً لاتخاذ قرارات بشأن لاعبين مثل الإنكليزي روبن لوفتوس تشيك ومواطنه فيكايو توموري خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهد موسم 2025-2026 تقلباتٍ كبيرة لـ"الروسونيري"، الذي احتلّ المركز الثاني لفترات طويلة، لكنه عانى في أواخر النصف الثاني من تراجعٍ حاد في الأداء بدءاً من إبريل/ نيسان، كاد يُخرجه من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي. وتعززت حظوظ ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بشكلٍ كبير يوم الأحد عندما حقق الفريق فوزه الأول في أربع مباريات بالانتصار 2-1 خارج الديار على جنوى، بينما خسر يوفنتوس 0-2 أمام فيورنتينا، ليحتل النادي اللومباردي الآن المركز الثالث بفارق نقطتين عن كومو صاحب المركز الخامس قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، يُعدّ التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أمراً بالغ الأهمية للاحتفاظ بالفائز السابق بالكرة الذهبية، مودريتش، لموسم آخر، وذلك بعدما انضمّ اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً إلى "الروسونيري" بعقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه من المرجّح أن يغادر سان سيرو بعد عام واحد دون المشاركة في المسابقة القارية.

مع ذلك، فإنّ ضمان مكان في البطولة الأوروبية الأهم لا يُعزّز فرص لياو في البقاء مع ميلان، وفقاً لما أورده المصدر عينه، أمس الاثنين، إذ يقترب اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً من إنهاء موسمه السابع في الدوري الإيطالي، وعلى الرغم من كونه أحد أبرز نجوم الكالتشيو، يبدو أن ميلان مستعدّ للتخلي عنه هذا الصيف، حيث لم يقدّم اللاعب البرتغالي الدولي أداءً مُقنعاً في مركز رأس الحربة الجديد ضمن خطة المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليغري 3-5-2، إذ لم يُسجّل حتى الآن أكثر من عشرة أهداف هذا الموسم.

وينتهي عقد لياو في صيف 2028، غير أنّ "لا غازيتا ديلو سبورت" أفادت بأن ميلان من غير المرجّح أن يُجدّد عقده، وقد يكون هذا الصيف الفرصة الأخيرة لرفع قيمة اللاعب في سوق الانتقالات، نظراً لاقترابه من نهاية عقده في مثل هذا الوقت من الموسم المقبل.

وبحسب المصدر عينه، فإنّ لوفتوس-تشيك سيُغادر سان سيرو هذا الصيف على غرار لياو، حيث سيدخل الإنكليزي عامه الأخير في عقده، وقضى معظم أوقات الموسم خياراً بديلاً مع أليغري، وكلّ المؤشرات تؤكد عودته للعب في بلاده، أما بالنسبة لبوليسيتش فإن ميلان يحاول توقيع عقدٍ جديد معه، لكن يبدو أن العملية تعثرت لرغبته في الحصول على راتب يوازي راتب لياو، كما أنّه غير مقتنع فعلياً بالمشروع الحالي للفريق، وبالتالي ستُحسم أموره هذا الصيف بشكلٍ مؤكد.

وأخيراً يُعدّ توموري أيضاً من بين اللاعبين الذين يقتربون من نهاية عقودهم مع ميلان، ويبدو أن اللاعب الدولي الإنكليزي مُصمّم على البقاء. ووفق "لا غازيتا ديلو سبورت"، فإنّ النادي ووكلاءه على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عقد جديد، ومن المرجح أن يرتفع راتبه من 3.5 ملايين يورو سنوياً إلى نحو 4 ملايين يورو.