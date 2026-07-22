مصطفى محمد يواجه مصيراً مجهولاً في فرنسا بعد عودته للتدريبات

- مصطفى محمد، اللاعب المصري، عاد لتدريبات نادي نانت الفرنسي بعد غياب أثار الجدل، لكنه لم يضع حداً للغموض حول مستقبله، خاصة مع عدم وصول عروض انتقال في الميركاتو الصيفي. - انضم مصطفى لتدريبات الفريق الرديف في دوري الدرجة الثالثة، بعد غياب منذ 24 يونيو، مما أثار غضب المدرب ميتشيل دير زاكريان الذي انتقد تصرفاته علناً. - نانت قرر عدم دفع راتب مصطفى خلال فترة غيابه، وسيواصل التدرب مع الفريق الرديف حتى وصول عروض انتقال مناسبة، مع بقاء عام في عقده.

التحق اللاعب المصري مصطفى محمد (28 عاماً)، بتدريبات نادي نانت الفرنسي، لينهي بذلك فترة غياب أثارت جدلاً منذ انطلاق تحضيرات النادي للموسم الكروي الجديد 2026-2027 ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية بعد المستوى المخيب للآمال خلال النسخة الماضية، لكن عودته لم تضع حداً للغموض الذي يحيط بمستقبله، تزامناً مع عدم وصول أي عروض انتقال في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "أويست فرانس" المحلية، الأربعاء، أن مصطفى محمد التحق بتدريبات نادي نانت الرديف، الذي يُنافس ضمن دوري الدرجة الثالثة، مطلع الأسبوع الحالي، بعدما غاب منذ 24 يونيو/ حزيران، تحديداً يوم انطلقت تدريبات الموسم الجديد للفريق الذي هبط للدرجة الثانية.

وكان غياب مصطفى محمد قد أثار غضب واستغراب المدرب ميتشيل دير زاكريان، الذي انتقد تصرفاته على الملأ، ونقلت عنه صحيفة أويست فرانس في وقتٍ سابق: "مصطفى... لم أرَ شيئاً كهذا من قبل! هذه الأيام نرى الكثير من الأمور غير المنطقية في كرة القدم. هو من قرر فعل ذلك. سنراقب ما سيحدث عندما يعود".

وورد أن نانت قرر عدم دفع راتب مصطفى محمد خلال فترة غيابه، وهو ما أكده المدرب في مؤتمر صحافي لاحقاً خلال الأيام الماضية، بقوله: "لن ندفع له، هذا كلّ ما في الأمر. اللاعب لا يريد الحضور إلى التدريبات، هذا خطأه، وليس خطأنا. إذا لم يرغب في القدوم، فليبقَ في المنزل".

بعيدا عن الملاعب نانت الفرنسي يُجمد راتب المصري مصطفى محمد بعد تمرده

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن عودة مصطفى محمد لا تعني اقترابه من العودة إلى حسابات الفريق الأول، إذ سيواصل التدرب مع الفريق الرديف حتى إشعار آخر، في انتظار وصول عروض انتقال مناسبة، علماً أن المصادر نفسها أكدت عدم وجود أي عرض رسمي لضمه في الوقت الحالي، مع تبقي عام في عقده، وهو الذي انضمّ إليه عام 2023 وخاض 136 مباراة سجل خلالها 29 هدفاً.