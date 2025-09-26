مصطفى محمد يكشف سبب بقائه في نانت: كومبواريه أسوأ مدرب تعاملت معه

- مصطفى محمد انتقد مدربه السابق في نانت، أنطوان كومبواريه، واعتبره السبب الرئيسي لرغبته في مغادرة الفريق، لكنه قرر البقاء بفضل دعم المدرب الحالي لويس كاسترو. - انضم مصطفى إلى نانت في 2022 من غلطة سراي، وشارك في 88 مباراة تحت قيادة كومبواريه، مسجلاً 18 هدفاً و7 تمريرات حاسمة، لكنه لم يكن راضياً عن العلاقة بينهما. - رغم تلقيه عروضاً من أندية أخرى، اختار مصطفى البقاء في نانت بسبب ثقته في كاسترو، ويطمح لتحقيق التأهل الأوروبي مع الفريق.

شنّ المهاجم المصري مصطفى محمد (27 عاماً) هجوماً على مدربه السابق في نادي نانت الفرنسي، أنطوان كومبواريه، معتبراً أنه كان السبب الرئيسي وراء مغادرته الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرّر البقاء مع "الكناري" بفضل الدعم والثقة التي منحها له مدربه الحالي البرتغالي لويس كاسترو.

ولم يتردد مصطفى محمد في حوار خاص مع موقع ويست فرانس، أمس الخميس، في وصف تجربته مع مدربه السابق بأقسى العبارات قائلاً: "أنطوان كومبواريه هو أسوأ مدرب عملت معه، كان السبب الذي جعلني أفكر في الرحيل، وضعت الأمر في الميزان، إذا بقي كومبواريه، فسأغادر، أنا شخص بحاجة إلى أن أشعر بالثقة، وعندما وصل لويس كاسترو شعرت فوراً بأنه يؤمن بي، ولذلك قررت البقاء".

ويجدر الذكر أن مصطفى محمد الذي خاض مباراته الـ100 في الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم السبت الماضي أمام فريق رين (2-2)، انضم إلى صفوف نادي نانت في صيف 2022 قادماً من غلطة سراي التركي، وخاض مجموع 88 مباراة تحت قيادة كومبواريه في مختلف البطولات، سجل خلالها 18 هدفاً وقدم سبع تمريرات حاسمة، إلا أن العلاقة بين الطرفين لم تكن على ما يرام، ما جعل اللاعب يفكر جدياً في مغادرة الفريق.

وأكد صاحب الـ27 عاماً، الذي ارتبط اسمه هذا الصيف بفريقي لانس وباناثينايكوس اليوناني، أن قرار بقائه في صفوف نانت كان خياراً شخصياً نابعاً من قناعته، وليس نتيجة غياب العروض، وقال في هذا الصدد: "السبب الذي جعلني أبقى في نانت هو أن لويس كاسترو قال لي إنه يثق بي وإننا يمكن أن نساعد بعضنا البعض، ليس الأمر أن النادي لم يتلقَ أي عروض، وكيل أعمالي تلقى بالفعل عروضاً، لكنني لم أرغب في وصولها إلى مكتب الإدارة، لأنني سعيد جداً هنا".

وكان مهاجم الزمالك السابق قد سجل هدف الانتصار ضد أوكسير بهدف نظيف، ليمنح فريقه دفعة معنوية في الدوري الفرنسي، رغم احتلاله المركز الـ16 حالياً في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط من خمس مباريات، ليختم المهاجم المصري حديثه قائلاً: "سترون هذا الموسم أن نادي نانت لن يسعى فقط لتجنب الهبوط، بل لتحقيق التأهل الأوروبي، لأن بإمكاننا أن نطمح كثيراً مع هذا المدرب الجديد، الذي يقدّر لاعبيه كثيراً ويملك عقلية الفوز".