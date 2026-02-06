مصطفى محمد يعيش كابوساً في الدوري الفرنسي قبل مونديال 2026

- يعاني مصطفى محمد، نجم منتخب مصر، من تراجع في الأداء مع نادي نانت في الدوري الفرنسي، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في 17 مباراة، مما يهدد مشاركته في كأس العالم 2026. - حصل مصطفى على تقييم 6.4 من موقع "ترانسفير ماركت"، مما يعكس تراجع مستواه وقيمته السوقية إلى أربعة ملايين يورو، وهو ما يثير القلق حول مستقبله كلاعب أساسي. - فشل مصطفى في تسجيل أي هدف مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، مما يزيد من الضغوط عليه لإثبات جدارته قبل مونديال 2026.

يعيش نجم منتخب مصر، مصطفى محمد (28 عاماً)، كابوساً مع ناديه نانت في منافسات الدوري الفرنسي بالموسم الحالي، بعدما اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط خلال خوضه 17 مواجهة، ما يعني تهديداً حقيقياً لمشاركته مع "الفراعنة" خلال بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ولعب مصطفى محمد في 17 مواجهة في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، بعدما شارك في بعضها كأساسي، فيما دخل بديلاً في لقاءات أخرى، الأمر الذي جعل صاحب 28 عاماً يلعب 920 دقيقة فقط، سجل من خلالها ثلاثة أهداف وفشل في إعطاء أي تمريرة حاسمة، ما يكشف حجم الصعوبات، التي يمرّ بها المهاجم المصري، الذي من المفترض أن يستغل جميع الفرص المتاحة له، حتى يُقدم أوراق اعتماده رسمياً للمدرب حسام حسن، الذي سبق وأن ذكر بعد نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب، بأنّ الدعوات لخوض مونديال 2026، ستكون لمن يستحقها فقط.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإنّ مصطفى محمد حصل على تقييم 6.4 مع ناديه نانت في الموسم الحالي من منافسات الدوري الفرنسي، وهو ما يُعد مؤشراً خطيراً على تراجع مستوى صاحب 28 عاماً كثيراً، وبخاصة أنه يُعد المهاجم الأساسي في فريقه، ليتعرض النجم المصري إلى ضربة موجعة أخرى تتمثل في تراجع قيمته السوقية إلى أربعة ملايين يورو فقط.

ولا يقتصر تراجع مصطفى محمد مع ناديه نانت في الدوري المصري هذا الموسم، بل امتد الأمر إلى منتخب مصر، الذي شارك معه خلال بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في المغرب، وتوج بها منتخب السنغال للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على "أسود الأطلس"، في المواجهة النهائي، بهدف نظيف.

وفشل مصطفى محمد في تسجيل أي هدف مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي وصل فيها "الفراعنة" إلى نصف النهائي، بعدما خاض 56 دقيقة فقط، وشارك في مباراتَين، بالإضافة إلى تعرضه لإصابة زادت من الصعوبات، التي يعيشها صاحب 28 عاماً في الموسم الحالي، الأمر الذي يجعل الجهاز الفني لـ"الفراعنة"، بقيادة المدرب حسام حسن يدق ناقوس الخطر، قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 في الصيف القادم، وبخاصة أن المدير الفني أعلنها بصراحة، عقب نهاية المشاركة القارية، بأنه لن يستدعي إلى التشكيلة الأساسية، سوى من استطاع إثبات نفسه مع ناديه، ويستحق خوض المونديال المقبل.