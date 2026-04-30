- مصطفى حجي يؤكد أن منتخب البرازيل يجب أن يقلق من مواجهة المغرب في كأس العالم 2026، حيث يمتلك "أسود الأطلس" العناصر القادرة على تكرار إنجاز مونديال قطر 2022. - وجود المغرب في المجموعة الثالثة مع البرازيل يُعتبر تحدياً كبيراً، خاصة مع تراجع هيبة منتخبات أميركا الجنوبية، مما يجعل المباراة المرتقبة في 13 يونيو/حزيران محط أنظار الجميع. - تصريحات حجي تعكس الثقة المتزايدة في كرة القدم المغربية، حيث يسعى المنتخب لتحقيق إنجاز جديد في الساحة العالمية.

تحدث نجم الكرة المغربية السابق مصطفى حجي (54 عاماً)، عن المواجهة المنتظرة بين "أسود الأطلس" ومنتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وقال مصطفى حجي في تصريحاته التي نقلها موقع أفريكا سكور الخميس، إن منتخب البرازيل فقد بريقه، وعليه القلق الآن من المواجهة ضد المغرب في بطولة كأس العالم 2026 القادمة، لأن كتيبة محمد وهبي تمتلك جميع العناصر القادرة على تكرار ما تم إنجازه في مونديال قطر 2022، الذي وصل فيه "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي.

وأوضح أن "وجود منتخب المغرب في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم مع البرازيل أمر رائع، وعلى البرازيل الآن القلق من منافسهم المباشر في المجموعة، لأن الكثير من منتخبات أميركا الجنوبية لم تعد تتمتع بالهيبة نفسها، التي ميزهم في التسعينيات وأوائل الألفية الحالية، والجميع سيرون ما سيحدث يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل".

وأكد الموقع أن تصريحات مصطفى حجي تعكس الثقة المتزايدة في كرة القدم المغربية، حيث أصبح نجوم "أسود الأطلس" يفرضون الاحترام على الساحة العالمية، وسيدخلون بطولة كأس العالم 2026 القادمة وعيونهم على تحقيق إنجاز جديد وكبير، وتكرار ما حصل في مونديال قطر، عندما وصل رفاق القائد أشرف حكيمي إلى نصف النهائي.

ويذكر أن منتخب المغرب حل في المجموعة الثالثة، رفقة البرازيل، اسكتلندا وهايتي، لكن المباراة الأهم ستكون ضد كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يوم 13 يونيو/حزيران القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.