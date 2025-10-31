مصر وقطر تبحثان عن المجد في مونديال اليد للناشئين بالمغرب

- تأهل منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عاماً إلى نهائي كأس العالم للناشئين في المغرب بعد فوزه على إسبانيا (31-28)، ليواجه ألمانيا في النهائي، بينما ينافس منتخب قطر على الميدالية البرونزية ضد إسبانيا بعد خسارته أمام ألمانيا (22-39). - يسعى منتخب مصر لتحقيق لقب النسخة الأولى من البطولة، مضيفاً إنجازاً جديداً إلى تاريخه بعد تتويجه ببطولات سابقة، حيث تألق في الدور الأول بفوزه على البرازيل والولايات المتحدة والمغرب. - تأهل منتخب قطر إلى نصف النهائي كأفضل وصيف في المجموعات، بعد فوزه على تونس وكوريا الجنوبية، ويأمل في تحقيق إنجاز عربي في مواجهة كرة اليد الأوروبية.

ضرب منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عاماً موعداً، يوم السبت، مع نظيره الألماني في نهائي كأس العالم للناشئين في نسختها الأولى المقامة حالياً في المغرب، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً وفوزاً مستحقاً على إسبانيا بنتيجة (31-28)، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدور نصف النهائي. فيما يلعب منتخب قطر على الميدالية البرونزية عندما يواجه نظيره الإسباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد أن خسر أمام ألمانيا في الدور نصف النهائي بنتيجة (22-39)، ولن تكون مهمته سهلة، إذ سبق أن التقى المنتخبان في دور المجموعات، وحقق المنتخب الإسباني الفوز بنتيجة (41-23)، ولكن الآمال معلقة على ناشئي "العنابي" لمواصلة الإنجازات التي حققتها كرة اليد القطرية، ومن أبرزها الفوز بالميدالية الفضية في بطولة العالم التي أقيمت في قطر عام 2015.

ويبحث منتخب مصر عن حلم حصد لقب أول نسخة كأس عالم للناشئين تحت 17 عاماً لكرة اليد، وإضافة ألقاب جديدة إلى إنجازات "الفراعنة" في كرة اليد، بعدما لقب بطل العالم للشباب دون 21 عاماً في عام 1993، وكذلك التتويج ببطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عاماً في نسخة 2019. وشهدت مسيرة منتخب مصر في الدور الأول نجاحه في حسم صدارة مجموعته عبر ثلاثة انتصارات متتالية بدأها بالفوز على البرازيل (35-26)، ثم فاز على الولايات المتحدة الأميركية (42-22) بفارق 20 هدفاً في أقوى مبارياته، وفاز على المغرب في الجولة الثالثة والأخيرة (32-20) بفارق 12 هدفاً، وحسم المركز الأول، وتأهل لملاقاة إسبانيا، ونجح في تخطي "الماتادور" في رحلة بلوغ النهائي.

وتضم قائمة مصر في حراسة المرمى عبد الملك محمود ومحمد رامي وحمزة أحمد، وفي مركز الظهير الأيمن يوسف عمرو ومحمد وليد وسيف الله عمر، ويضم مركز الجناح الأيمن ياسين خالد وحمزة سامي، ومركز الظهير الأيسر مؤمن النقيب ويحيى هشام ومحمود رامي، ومركز الجناح الأيسر ياسين أحمد ومعاذ السيد، وصانع الألعاب زين عبد الوارث ومازن عبد الغني ولاعب الدائرة منصور عمر عامر وعبد الرحمن بكر وياسين تامر، فيما يقود منتخب مصر المدير الفني عماد إبراهيم.

وصعد المنتخب القطري في إنجاز تاريخي لهذا الفئة العمرية إلى الدور نصف النهائي باعتباره أفضل منتخب حصل على المركز الثاني في دور المجموعات، إذ حلّ وصيفاً في المجموعة الثانية، من انتصارين على تونس (38-30)، وعلى كوريا الجنوبية بنتيجة (45-24)، مقابل خسارة وحيدة أمام إسبانيا، لتتطلع الجماهير العربية إلى إنجاز عربي أفريقي- آسيوي في المواجهة مع كرة اليد الأوروبية.