مصر وزيمبابوي: غرائب في التشكيل وواقعة مثيرة مع عاشور

- أثارت قرارات حسام حسن الفنية جدلاً واسعاً بعد فوز مصر على زيمبابوي (2-1) في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث استبعد المدافع رامي ربيعة واعتمد على ثنائي غير مجرب، كما غيّر مركز عمر مرموش بشكل غير متوقع. - وضع لاعبين مؤثرين مثل مصطفى محمد وأحمد فتوح على دكة البدلاء أثار تساؤلات، خاصة بعد تألقهم في مباريات سابقة، مما زاد من حيرة الجماهير. - مشاركة إمام عاشور رغم غيابه الطويل عن المباريات واستبداله بعد 34 دقيقة أثار جدلاً واسعاً، وسط انقسام على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرارات المدرب.

رغم فوز منتخب مصر لكرة القدم على زيمبابوي (2-1)، في بداية مشواره بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، كشفت المباراة عن أمور مثيرة للجدل بطلها المدير الفني، حسام حسن (59 عاماً)، بسبب قراراته الفنية، والتشكيلة الغريبة التي أدى بها لقاء زيمبابوي في الشوط الأول وكانت سبباً في التأخر بهدف.

وتمثل أول لغز في استبعاد أهم مدافع في التشكيلة، وهو رامي ربيعة (32 عاماً)، مدافع العين الإماراتي، والذي جلس بديلاً مقابل الرهان على الثنائي حسام عبد المجيد (24 عاماً) وياسر إبراهيم (32 عاماً)، اللذين لعبا معا أول مباراة رسمية. واللغز الثاني هو تغيير مركز النجم الكبير عمر مرموش (26 عاماً)، المحترف في مانشستر سيتي الإنكليزي، عندما لعب في مركز رأس الحربة، رغم عدم إجادته فيه سابقاً، ولمعانه بعدما عاد لمركزه، الجناح الأيسر، خاصة في الشوط الثاني.

وثالث الألغاز يتمثل في وضع لاعبين مؤثرين على دكة البدلاء مثل مصطفى محمد (28 عاماً)، هداف نانت الفرنسي، والذي سجل هدفاً لمنتخب مصر في آخر ودية أمام نيجيريا، ثم دفع به في الشوط الأول، وكذلك وضع أحمد فتوح (27 عاماً)، الظهير الأيسر المتألق بديلاً، رغم تألقه هو الآخر أمام نيجيريا والسيناريو نفسه بالنسبة إلى أحمد مصطفى زيزو (29 عاماً)، لاعب الوسط المتألق بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

واللغز الرابع لمدرب المنتخب المصري، بطله إمام عاشور (27 عاماً)، الذي شارك أساسياً رغم أنه غائب عن المباريات منذ فترة طويلة، ولم يلعب سوى دقائق محدودة مع الأهلي قبل إعلان القائمة، ثم شارك أمام نيجيريا ودياً، ولا يزال يحتاج لوقت كافٍ من التأهيل، ثم استبدله بعد 34 دقيقة، ورغم أنه كان نشطاً، وله دور في الخطورة المصرية في بداية المباراة، إلا أنه سحبه وأشرك مصطفى محمد بدلاً منه، وخرج غاضباً دون إعلان رسمي عن سبب استبداله من الجهازين الفني والطبي، وسط انقسام وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وحقق منتخب مصر "ريمونتادا" مثيرة بمهارات مرموش وصلاح، وفاز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من عمر المجموعة الثانية، وحصد 3 نقاط تساوى بها مع جنوب أفريقيا في الصدارة.