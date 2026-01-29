مصر وتونس في نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد

- تأهل منتخب تونس إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بعد فوزه على الجزائر (33-24)، حيث أظهر "نسور قرطاج" خبراتهم في الدفاع والهجوم، ليواجهوا منتخب مصر في النهائي. - منتخب مصر، حامل اللقب، تأهل للنهائي بفوزه على الرأس الأخضر (32-26)، حيث سيطر على المباراة بفضل التصويب الناجح والدفاع القوي، مما ضمن لهم مكاناً في المباراة النهائية. - المباراة النهائية ستجمع بين تونس ومصر في كيغالي، حيث يتطلع كلا الفريقين للفوز باللقب في النسخة الـ27 من البطولة.

ضرب منتخب تونس موعداً مع نظيره مصر في المباراة النهائية من عمر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في نسختها رقم 27 المقامة حالياً في العاصمة الرواندية كيغالي، ويسدل الستار عليها السبت المقبل. وحقق منتخب تونس الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة (33-24) في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الخميس، في إطار الدور نصف النهائي، ليحصد تأشيرة التأهل الثانية إلى النهائي ويواجه منتخب مصر.

وجاءت المباراة قوية منذ البداية، حيث ظهرت الندية بين لاعبي المنتخبين قبل أن تلعب خبرات لاعبي تونس، بخلاف التنفيذ الجيد لدفاع (6-صفر) في إفساد أكثر من هجمة جزائرية وترجمتها إلى أهداف تونسية، ليخرج "نسور قرطاج" بتقدم كبير (19-11) بفارق 8 أهداف مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب الجزائر تحسين النتيجة والعودة في المواجهة، واقترب في النتيجة إلى (25-20) بفارق خمسة أهداف، ولكن عادت خبرات لاعبي تونس لتحسم الموقف، وازداد الفارق من جديد مع تألق بلال العبدلي نجم تونس، وحسم "نسور قرطاج" النتيجة لصالحهم مع حصد تأشيرة النهائي. ونجح منتخب مصر (حامل اللقب) في حصد تأشيرة التأهل إلى المباراة النهائية، وفاز على الرأس الأخضر بنتيجة (32-26) بفارق ستة أهداف في مباراة مثيرة خلال الدور نصف النهائي.

وشهد الشوط الأول سيطرة مصرية على أغلب فتراته مع التصويب الناجح من الخط الخلفي، وقدرة الدفاع على التصدي لهجمات من المنافس، وأسفرت عن تقدم مصر بفارق خمسة أهداف بنتيجة (16-11). وفي الشوط الثاني، واصل منتخب مصر تفوقه بشكل لافت، وحافظ على معدلاته التهديفية، ونجح في تسجيل 16 هدفاً أخرى مقابل اهتزاز شباكه بـ 15 هدفاً من جانب الرأس الأخضر، ليخرج منتخب مصر فائزاً على نظيره الرأس الأخضر (32-26)، وحصد تأشيرة التأهل إلى المباراة النهائية من عمر البطولة القارية.