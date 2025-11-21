مصر وتشكيلة كأس العرب... قراءة في خيارات حلمي طولان

- قائمة اضطرارية ومفاجآت: أعلن المدير الفني حلمي طولان عن قائمة منتخب مصر الثاني لكأس العرب، مستبعدًا لاعبي بيراميدز بسبب عدم تأجيل مبارياتهم في الدوري، وغياب المحترفين في أوروبا، مما اضطره لاختيار لاعبين مثل هادي رياض لتعويض الغيابات. - أهداف البطولة: يسعى المنتخب المصري للتأهل إلى المربع الذهبي أو استعادة اللقب الغائب منذ 1992، معتمدًا على فترة إعداد قوية تضمنت ست مباريات. - المجموعة والتحديات: يلعب المنتخب في المجموعة الثالثة مع الأردن والإمارات والفائز من الكويت وموريتانيا، ويهدف لتجنب التعثر في الدور الأول.

لجأ منتخب مصر الثاني إلى قائمة اضطرارية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشهدت القائمة التي أعلنها رسمياً المدير الفني، حلمي طولان (75 عاماً)، عدة مفاجآت تمثلت في استبعاد كل لاعبي نادي بيراميدز الذين كانوا يعتبرون قوة ضاربة، مثل أحمد الشناوي وأحمد عاطف قطة ومروان حمدي ومحمود مرعي، بسبب قرار رابطة الأندية المصرية بعدم تأجيل مباريات بيراميدز في الدوري المحلي، خوفاً من امتداد الموسم، وعدم القدرة على إنهائه في موعده المحدد بسبب كثرة التوقفات الدولية.

وأما المفاجأة الثانية فهي غياب المحترفين في أوروبا، واضطر المدرب إلى اختيار هادي رياض مدافع بتروجت فجأة، لتعويض عمر فايد مدافع أروكا البرتغالي، الذي تألق أمام الجزائر، بسبب رفض النادي البرتغالي مشاركته رفقة منتخب مصر في كأس العرب. كما عرفت قائمة منتخب مصر اختيار لاعبين عائدين من الإصابات بسبب اقتناع الجهاز الفني بقدراتهم الفنية مثل ميدو جابر لاعب المصري وياسين مرعي مدافع الأهلي.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني عن قائمة منتخب مصر الثاني وضمت كلاً من محمد بسام، ومحمد عواد، وعلي لطفي في حراسة المرمى، وأحمد هاني، وكريم العراقي، ويحيى زكريا، وكريم فؤاد، وهادي رياض، ومحمود حمدي الونش، ورجب نبيل، وياسين مرعي في الدفاع، وعمرو السولية، ومحمد النني، وأكرم توفيق، وغنام محمد، ومحمد مجدي قفشة، ومصطفى سعد ميسي، وميدو جابر، وإسلام عيسى، ومصطفى شلبي في خط الوسط، ومحمد شريف، وحسام حسن، وأحمد عاطف في خط الهجوم.

ويسعى المدير الفني لمنتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب إلى التأهل إلى المربع الذهبي على الأقل، إن لم يكن استعادة اللقب الوحيد للكرة المصرية منذ 33 عاماً، وبالتحديد نسخة 1992، وتجنب التعثر في الدور الأول تماماً، خاصة مع حصوله على فترة إعداد قوية خاض خلالها ست مباريات ظهر فيها الفريق بمستوى مطمئن. ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت وموريتانيا، وسبق لحلمي طولان قيادة المنتخب المصري في كأس العرب في قطر نسخة 1998، وخرج من الدور الأول.