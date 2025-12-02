- شهدت مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025 تعادلاً مثيراً 1-1، حيث تألق حارس مصر محمد بسام بتصدي رائع لهجمة كويتية خطيرة في الدقيقة 81. - ارتكب حارس الكويت سعود الحوشان خطأً فادحاً بتدخله العنيف على مروان حمدي، مما أدى لطرده ومنح مصر ركلة جزاء سجلها محمد مجدي قفشة في الدقيقة 88. - تعادل الفريقان في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والإمارات، مما يزيد من حدة المنافسة على التأهل للدور القادم.

شهدت المواجهة، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بين منتخب مصر ونظيره الكويتي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، حدثاً مثيراً كان بطله حارسا الفريقَين. وبدأت الحكاية في الدقيقة الـ81 من عمر الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم منتخب الكويت، الذي جاءته فرصة على طبق من ذهب لإضافة الهدف الثاني، بعد هجمة مرتدة سريعة للغاية، لكن النجم محمد دحام فشل في إسكانها شباك المنتخب المصري، بعدما استطاع حارس مرماه، محمد بسام، الذود عن عرينه بتصدٍ رائع للغاية.

ولكن حارس مرمى منتخب الكويت، سعود الحوشان، ارتكب خطأ فادحاً في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني، بعدما تدخل بقوة على مهاجم منتخب مصر الرديف، مروان حمدي، ليتدخل الحكم على الفور، ويشهر البطاقة الحمراء في وجه حامي العرين الكويتي، الذي خرج من اللقاء، ودخل مكانه زميله، الذي فشل بالتصدي لركلة الجزاء، التي نفذها لاعب وسط "الفراعنة"، محمد مجدي قفشة، في الدقيقة الـ 88.

وبسبب الخطأ الفادح، الذي ارتكبه حارس الكويت، سعود الحوشان، أضاع "الأزرق" فرصة تحقيق الانتصار على منتخب مصر في المواجهة الأولى لهما ببطولة كأس العرب 2025، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً كلاً من الأردن والإمارات، ما يعني أن الصراع سيكون مشتعلاً بين المنتخبات الأربعة، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور القادم في المسابقة.