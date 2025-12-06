مصر والإمارات يتعادلان ويحتفظان بفرصة التأهل لربع نهائي كأس العرب

- تعادل منتخب مصر مع الإمارات 1-1 في كأس العرب 2025، حيث سجل كايو للإمارات في الدقيقة 61، وعادل مروان حمدي لمصر في الدقيقة 84، وألغى الحكم هدفًا لمصر في الدقيقة 94 بداعي التسلل. - رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، بينما حصلت الإمارات على أول نقطة في المركز الثالث، مما يترك الباب مفتوحًا للتأهل في الجولة الأخيرة. - يحتاج منتخب مصر للفوز على الأردن أو تعادل الإمارات مع الكويت للتأهل، بينما تحتاج الإمارات للفوز على الكويت مع تعثر مصر أمام الأردن.

تعادل منتخب مصر مع نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لوسيل في الدوحة، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025 في قطر، ليحتفظ المنتخبان بفرصة التأهل لربع النهائي في الجولة الثالثة والأخيرة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف منتخب الأردن المتصدر، فيما نال منتخب الإمارات أول نقطة له في المركز الثالث وقبل الأخير، ضمن جدول ترتيب المجموعة. وأدار المباراة الحكم الدولي السويدي غلين نيبرغ، وتقدم كايو كانيدو كريا للإمارات في الدقيقة الـ61، وردّ مروان حمدي بالتعادل لمنتخب مصر في الدقيقة الـ84، وألغى الحكم هدفاً لصالح "الفراعنة" أحرزه ميدو جابر في الدقيقة الـ94 بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وبات منتخب مصر في حاجة إلى الفوز على الأردن في الجولة الثالثة والأخيرة لحسم وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة والتأهل للدور المقبل، أو سيناريو آخر يتمثل في تعادل الإمارات مع الكويت مقابل تعادل مصر مع الأردن، وفي المقابل، يحتاج منتخب الإمارات إلى الفوز على نظيره الكويتي في الجولة الأخيرة والوصول إلى النقطة الرابعة مع تعثر منتخب مصر أمام الأردن.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، بعدما ظهر التحفظ الدفاعي واضحاً على أداء المنتخبين، وكان أول مشاهد الخطورة المصرية عبر رأسية للاعب الوسط غنام محمد علت العارضة في الدقيقة الرابعة، وردّ "الأبيض" الإماراتي بعرضية خطيرة شتتها الدفاع المصري في الدقيقة الـ17، وكاد منتخب "الفراعنة" يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ24 عبر عرضية من إسلام عيسى لرجب نبيل أخطأ الأخير في تقديرها وأهدر فرصة مصرية، وشهدت الدقيقة الـ32 أخطر فرص الإمارات، عندما أنقذ حارس مرمى منتخب مصر محمد بسام فرصة من جانب برونو أوليفيرا كادت تفك الاشتباك، ثم طالب منتخب مصر بركلة جزاء في الدقيقة الـ42، ولكن لم يتخذ الحكم قراراً، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي.

وبدأ الشوط الثاني هادئاً، وأجرى مدرب منتخب مصر حلمي طولان أول التغييرات بإشراك ميدو جابر بدلاً من مصطفى ميسي، ولم يهنأ المنتخب المصري بالتغيير الهجومي، بعدما نجح منتخب الإمارات عبر مرتدة سريعة في اختراق دفاع "الفراعنة"، ليسجل كايو هدف التقدم في الدقيقة الـ61 من انفراد بالمرمى، وأجرى منتخب الإمارات تغييرات في وسط الملعب بإشراك حارب عبد الله وعلي صالح، فيما أجرى المنتخب المصري تغييرات هجومية، ودفع بكل من محمد مجدي قفشة وكريم العراقي لتنشيط الوسط.

ولاحت فرصة لمحمد مجدي قفشة وأخرى لياسين مرعي بخلاف مطالبة بركلة جزاء في الدقيقة الـ76، لكن الحكم أشار باستئناف اللعب، ونجح منتخب مصر في إدراك التعادل عبر مروان حمدي برأسية في الدقيقة الـ84 من عرضية كريم العراقي، وحاول كل منتخب في الدقائق الأخيرة والوقت المحتسب بدلاً من الضائع التسجيل، ونجح منتخب مصر في تسجيل هدف عبر لاعبه ميدو جابر في الدقيقة الـ90+4 ألغاه الحكم بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).