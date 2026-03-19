مصر وإسبانيا تسعيان لإنقاذ المواجهة الودية.. برشلونة الوجهة المحتملة

- يسعى الاتحادان المصري والإسباني لكرة القدم لإقامة مباراة ودية بين منتخبيهما في نهاية الشهر الحالي، بعد إلغاء المباراة المقررة في الدوحة بسبب التوترات الإقليمية واضطراب حركة الطيران. - الاتحاد الإسباني يأمل في تنظيم المباراة في برشلونة يوم 30 أو 31 مارس، بينما يواجه الاتحاد المصري تحديات في تأمين تأشيرات السفر للوفد الرسمي. - منتخب مصر سيواجه السعودية ودياً يوم 27 مارس، بينما سيلعب منتخب إسبانيا ضد صربيا، ويبحث كلا المنتخبين عن إعداد جيد لمباريات كأس العالم المقبلة.

يسعى الاتحادان المصري والإسباني لكرة القدم إلى إيجاد مخرج يضمن إقامة مباراة ودية بين المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي المقبل في نهاية الشهر الحالي، بعدما أُلغيت المباراة التي كانت مقررة في الدوحة، ضمن مهرجان قطر لكرة القدم، بسبب تداعيات التوتر الذي تشهده المنطقة منذ عدة أيام واضطراب حركة الطيران.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الإسباني لم يفقد الأمل في برمجة لقاء ودي بين المنتخبين يوم 30 أو 31 مارس/آذار الحالي في مدينة برشلونة، رغم الصعوبات التي تعترض طريقه لحدّ الآن.

من جانبه، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً أكد فيه تواصل المجهودات من أجل تأمين سفر منتخب مصر إلى إسبانيا لخوض المباراة الودية. ويواجه الاتحاد أزمة بشأن الحصول على تأشيرات للوفد الرسمي، وهي الأزمة الوحيدة التي تواجه تنظيم اللقاء. وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام المنتخب السعودي يوم 27 مارس في جدة، ويأمل في خوض مباراة ودية ثانية خلال هذا التوقف الدولي.

وقد شهدت تحضيرات إسبانياً ارتباكاً، حيث كان من المفترض أن يواجه منتخب "لاروخا" المنتخب الأرجنتيني في الدوحة في لقاء "الفيناليسيما"، ولكن تمّ إلغاء المباراة. ورغم المفاوضات العديدة بين مختلف الاتحادات لتأمين إقامة المباراة في دولة أوروبية، فقد عجزت الاتحادات عن التوصل إلى حلّ، وسيلعب منتخب إسبانيا ضد صربيا يوم 27 مارس. ويرغب مدرب "لاروخا" في مواجهة منتخب تأهل إلى كأس العالم لإعداد مبارياته في الدور الأول أمام كل من الرأس الأخضر والسعودية وأوروغواي. بينما ستواجه مصر في كأس العالم منتخبات: بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.