مصر ضد ساحل العاج.. مباراة مصيرية للمدرب حسام حسن

مع بدء العد التنازلي لموعد مباراة منتخب مصر أمام ساحل العاج في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقامة حالياً في المغرب، عاد الحديث عن أهم مباراة مصيرية في تاريخ المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" حسام حسن (59 عاماً) في عالم التدريب، رغم تأهله لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ليصبح ثاني مدرب مصري يحقق شرف التأهل للمونديال بعد إنجاز محمود الجوهري والتأهل لمونديال 1990 في إيطاليا.

وتتمثل صعوبة مباراة مصر وساحل العاج، يوم السبت المقبل، في كونها الشرط الأخير الذي يمنح حسام حسن حق البقاء مدرباً لمنتخب مصر حتى كأس العالم المقبلة. وينص عقد المدرب مع الاتحاد المصري على تحديد الوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، شرطاً لاستمراره في منصبه وفقاً لعقده الذي ينتهي في صيف عام 2026. ويحتاج حسام حسن إلى قيادة منتخب مصر إلى الفوز على ساحل العاج في الدور ربع النهائي للتأهل للمربع الذهبي أولاً، وتحقيق الشرط المنصوص عليه في عقده ثانياً، وتأمين استمراره في منصبه حتى حلمه الأكبر في العمل مدرباً لمنتخب "الفراعنة" ببطولة كأس العالم 2026 ثالثاً.

وتلقى حسام حسن انتقادات لاذعة، في الآونة الأخيرة، بسبب عدم سماحه للاعبي منتخب مصر الأول بالمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 في قطر مع المنتخب الثاني، وكذلك بسبب أسلوب إدارته المباريات، وعدم الاعتماد على رأس حربة صريح، وتجاهله أكثر من لاعب، بخلاف تدوير اللاعبين في عدة مراكز، رغم محصلة نتائجه الجيدة، ويتصدرها التأهل لكأس العالم 2026، ويواجه في الساعات الأخيرة موجة من السخرية قبل مباراة منتخب ساحل العاج، حامل اللقب، الذي يقدم مستوى عالياً في مبارياته. ويلتقي منتخب مصر نظيره في ساحل العاج، يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، على أن يواجه الفائز منهما المتأهل من مباراة السنغال ومالي في الدور نصف النهائي.