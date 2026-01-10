- تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد فوزه على ساحل العاج 3-2، ليواجه السنغال في المربع الذهبي. سجل الأهداف عمر مرموش، رامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما سجلت ساحل العاج هدفين عبر نيران صديقة وغيلا دوي. - بدأ حسام حسن المباراة بتشكيلة (5-3-2) مع تغييرات استراتيجية، حيث اعتمد على الضغط المتقدم بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، مما أثمر عن هدف مبكر في الدقيقة الرابعة. - شهدت المباراة فرصاً خطيرة لكلا الفريقين، حيث تصدى الحارس يحيى فوفانا لتسديدة محمد هاني، بينما سجل غيلا دوي هدفاً لساحل العاج.

تأهل منتخب مصر لنصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 في المغرب، بعد فوزه على نظيره العاجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء السبت، ضمن منافسات ربع النهائي، ليضرب موعداً مع السنغال في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل.

وتقدّم عمر مرموش بهدف التقدم لصالح منتخب مصر في الدقيقة الرابعة، ثم عزز رامي ربيعة التفوق بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ32، قبل أن يسجل منتخب ساحل العاج هدفه الأول من نيران صديقة عبر أحمد فتوح في الدقيقة الـ40، فيما أحرز محمد صلاح الهدف المصري الثالث في الدقيقة الـ52، وعاد غيلا دوي ليسجل الهدف الثاني لمنتخب" الأفيال" في الدقيقة الـ73.

وبدأ مدرب منتخب مصر حسام حسن المواجهة بطريقة (5-3-2) مع إجراء تغييرات في التشكيلة، تصدرها الدفع بحسام عبد المجيد مدافعاً ثالثاً بجانب رامي ربيعة وياسر إبراهيم، ومشاركة إمام عاشور أساسياً لاعبَ وسط ثالثاً بجانب حمدي فتحي ومروان عطية، وراهن على الضغط المتقدم على دفاعات ساحل العاج من البداية من خلال الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش رأسي الحربة، بخلاف مراقبة ثلاثي هجوم ساحل العاج بشكل مكثف.

وانطلق منتخب" الفراعنة" في الشوط الأول بطريقة مثالية، حيث ضغط هجومياً، ونجح عمر مرموش في استغلال تمريرة إمام عاشور مع ارتباك دفاع ساحل العاج، وانفرد بالمرمى، وسجل هدفاً في الدقيقة الرابعة، وبعد الهدف حاول منتخب ساحل العاج العودة عبر محاولات لأمادو ديالو وفرانك كيسيه، ولاحت له فرصتان بالغتا الخطورة.

ونجح منتخب مصر في تسجيل هدفه الثاني عبر رامي ربيعة من رأسية بعد متابعة ركنية محمد صلاح في الدقيقة الـ32 ليعزز تفوقه، ولكن نجح منتخب ساحل العاج بعد عدة محاولات في تسجيل هدف في الدقيقة الـ40 عبر نيران صديقة من ركلة ثابتة تحولت بخطأ أحمد فتوح إلى هدف أول. واشتعل اللقاء، ودافع منتخب مصر بقوة، وأطلق الحكم الجزائري مصطفى غربال صافرة نهاية الشوط الأول، معلناً تقدّم مصر على ساحل العاج (2-1).

ومع بداية الشوط الثاني، نجح منتخب مصر في تسجيل هدفه الثالث بشكل مبكر عبر محمد صلاح في الدقيقة الـ52 من تعاون مشترك بين صلاح وإمام عاشور، ليزيد من الضغط المصري على ساحل العاج. وشهدت الدقيقة الـ60 فرصة ذهبية لمنتخب مصر عبر محمد هاني من تسديدة قوية تصدى لها الحارس يحيى فوفانا، وشتتها الدفاع قبل مرموش. وردّ ساحل العاج بفرصة عبر لاعبه فرانك كيسيه في الدقيقة الـ68 من تسديدة علت العارضة، ثم سجل ساحل العاج هدفاً عبر غيلا دوي في الدقيقة الـ73 من خطأ مشترك بين محمد الشناوي وحمدي فتحي.

وأجرى حسام حسن تغييراً ودفع بلاعبه محمود حسن تريزيغيه صاحب الخبرات بدلاً من إمام عاشور، ثم شارك مصطفى محمد بدلاً من عمر مرموش، ونجح منتخب مصر في الخروج فائزاً على ساحل العاج (3-2)، وتأهل لملاقاة السنغال.