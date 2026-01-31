مصر تفوز على تونس وتتوج بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة اليد

- تتويج تاريخي لمصر: فاز منتخب مصر لكرة اليد بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة بعد انتصاره على تونس بنتيجة (37-24)، ليعادل الرقم القياسي لتونس في عدد الألقاب ويواصل هيمنته منذ 2020. - أداء متميز: تألق لاعبو مصر مثل محمد علي ويحيى الدرع، تحت قيادة المدرب الإسباني خافيير باسكوال، الذي أدار المباراة بذكاء عبر تنويع الخطط الدفاعية والهجومية. - تفوق واضح: سيطر المنتخب المصري على المباراة منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً (17-10) وواصل التفوق في الشوط الثاني ليحسم اللقاء بفارق 13 هدفاً.

توج منتخب مصر، بطلاً لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على تونس بنتيجة (37-24) في المباراة النهائية التي جرت بينهما في العاصمة الرواندية كيغالي، اليوم السبت، في ختام النسخة رقم27 من البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى عشرة ألقاب، وتصدر قائمة الأكثر تتويجاً متساوياً مع منتخب تونس، بعدما عادل رقم ألقابه وحقق الكأس القارية الرابعة على التوالي. ويمثل فوز منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا لليد استمرارَ الهيمنة المصرية الشاملة في السنوات الست الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2020، وشهدت تلك الفترة تتويج منتخب مصر بطلاً لنسخ 2020، 2022، 2024، 2026. وتألق في تشكيلة منتخب مصر كلٌّ من: محمد علي حارس المرمى وإبراهيم المصري ويحيى الدرع ويحيى خالد وعلي زين ومحمد عماد أوكا وأحمد هشام سيسا وأكرم يسري، وأجاد مدرب منتخب مصر، الإسباني خافيير باسكوال إدارة اللقاء، وتم التنوع بين تطبيق دفاعي "6- 0 والهجوم المتقدم" وهو ما أربك لاعبي تونس، بخلاف سرعة تنفيذ المرتدات عند الاستحواذ على الكرة، بل كانت دقة لاعبي مصر في التسجيل لافتة ما ساهم بتقدمهم في النتيجة.

ونجح منتخب مصر في التفوق على نظيره التونسي منذ بداية الشوط الأول، فتقدم بفارق هدفين (5-3) مع مرور أول عشر دقائق، وظل الفارق هدفين لصالح مصر بعد مرور 20 دقيقة بنتيجة (9-7) قبل أن تلعب خبرات لاعبي منتخب "الفراعنة" دور البطولة في التفوق في آخر عشردقائق من عمر الشوط، وبدأ الفارق في الزيادة إلى سبعة أهداف، وسط تراجع تونسي كامل، لينتهي الشوط مصرياً بامتياز بنتيجة (17-10).

وفي الشوط الثاني، بدأ منتخب تونس بشكل هجومي، وسجل هدفين متتاليين، ثم عاد منتخب مصر للتفوق، ووصل الفارق إلى 11 هدفاً بنتيجة (25-14) بمرور عشر دقائق، ثم ازداد الفارق بعد 20 دقيقة إلى 12 هدفاً بنتيجة (30-18)، ثم واصل منتخب مصر تفوقه في الدقائق المتبقية، وخرج فائزاً، وتوج بلقب بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد. وفي لقاء تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، فاز منتخب الرأس الأخضر على الجزائر بنتيجة (29-23) بفارق ستة أهداف، ليحصد الرأس الأخضر المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما ذهب المركز الرابع إلى الجزائر.