مصر تستضيف نهائي كأس ليبيا بعد عراقيل عديدة

- استضافة مصر لنهائي كأس ليبيا وكأس السوبر: بعد مفاوضات مع الاتحاد المصري، وافقت مصر على استضافة المباراتين في ديسمبر، مما يتيح فرصة لإنهاء الموسم الكروي الليبي بشكل منظم. - ضغوط الأندية وتحديات التنظيم: واجه الاتحاد الليبي ضغوطًا من الأندية لتعيين حكام أجانب، لكنه اختار إقامة المباريات خارج البلاد لتجنب التعقيدات. - فرصة لاستعادة الاستقرار: بعد اضطرابات سابقة، تمنح هذه الخطوة الاتحاد الليبي فرصة لإعادة تنظيم مسابقاته واستعادة الاستقرار الفني، مما يمهد لانطلاقة أكثر انتظامًا للدوري الجديد.

وافقت مصر على استضافة مباراة نهائي كأس ليبيا ومواجهة كأس السوبر بعد مفاوضات بين اتحاد كرة القدم الليبي ونظيره المصري والسلطات المخوّلة بتنظيم هذه المباريات، ووقع الطرفان الاتفاق بعد عراقيل عديدة، من بينها الضغوط التي فرضتها بعض الأندية المعنية بخوض مباريات الدور نصف النهائي والمتطلبات الأمنية، على أن تنطلق المواجهات بداية شهر ديسمبر/كانون الأوّل.

وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات، الأربعاء، إقامة المباراتين في مصر، حيث تُفتتح المنافسات يوم الثالث ديسمبر بمباراة نهائي كأس ليبيا، ثم تُلعب مواجهة الكأس الممتازة في السابع من الشهر نفسه، في حين تكشف اللجنة لاحقاً عن المواعيد النهائية والملاعب المخصّصة للمواجهتين بعد استكمال التنسيق مع الجهات المسؤولة في مصر.

وواجه اتحاد الكرة الليبي ضغوطاً متزايدة من الأندية المتأهلة إلى الأدوار الأخيرة، بعد تمسّكها بتعيين حكّام أجانب وإقامة المباريات وفق شروطها الخاصة، غير أنّ الاتحاد رفض تلك المطالب، وفضّل التفاوض لإقامة المباراة النهائية خارج البلاد، تفادياً للدخول في دوامة جديدة مع الفريقين المعنيين بالنهائي، الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

وسهّل خروج المنتخب الليبي من كأس العرب مهمة إنهاء المنافستين وإغلاق ملف الموسم الكروي الماضي نهائياً، قبل بدء منافسات الدوري الجديد التي تنطلق متأخرة كما اعتاد الشارع الرياضي في السنوات الأخيرة. ويضم منتخب فرسان المتوسط عدداً من لاعبي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، ما يسمح للأندية باستعادتهم سريعاً والدخول في صراع حقيقي على لقبين مهمّين.

وشهدت مسابقات كرة القدم في ليبيا خلال الموسمين الماضيين اضطرابات واسعة بفعل التوترات الاجتماعية والأمنية، ما عرقل انتظام الجدول وأجّل انطلاق المنافسات أكثر من مرة. ودفع هذا الوضع الاتحاد إلى اعتماد خيار خوض المرحلة الفاصلة خارج البلاد، في محاولة لإنهاء الموسم وتجنب مزيد من التعثر.

وتمنح هذه الخطوة الاتحاد الليبي فرصة لإعادة ضبط إيقاع مسابقاته واستعادة قدر من الاستقرار الفني والتنظيمي بعد موسمين اتّسما بالفوضى والتأجيل، ويُنتظر أن يشكّل نهائي كأس ليبيا ومباراة السوبر في مصر بداية صفحة أكثر وضوحاً في روزنامة الكرة الليبية، وفرصة لعودة الهدوء بين الأطراف المتنافسة، تمهيداً لانطلاقة أكثر انتظاماً للدوري الجديد.