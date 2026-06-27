مصر تحصد الوصافة وتواجه أستراليا في الدور الثاني من كأس العالم

- تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، بعد تعادله مع إيران (1-1) واحتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، مستفيداً من نتائج المجموعة الثامنة. - شهدت المباراة تألق الحارس مصطفى شوبير بتصديه لركلة جزاء، بينما ألغى الحكم هدفاً قاتلاً لإيران بسبب التسلل، وسيواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في الدور المقبل. - تصدر منتخب بلجيكا المجموعة بعد فوزه الكبير على نيوزيلندا (5-1)، ليواجه أحد أصحاب المركز الثالث في الدور القادم، بينما ينتظر منتخب إيران نتائج المجموعات الأخرى للتأهل.

أنهى منتخب مصر منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، في المركز الثاني، بعدما تعادل مع منتخب إيران، اليوم السبت، بنتيجة (1ـ1)، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط، بينما عادت الصدارة إلى المنتخب البلجيكي المنتصر على نيوزيلندا بنتيجة (5ـ1)، وقد استفاد "الشياطين الحمر" من فارق الأهداف عن منتخب مصر (2 لمصر و4 لبلجيكا). وشهدت المجموعة تنافساً قوياً، بما أن كل المنتخبات كانت قادرة على التأهل إلى الدور الثاني، بل تأكد تأهل المنتخب العربي قبل انطلاق مباراته أمام إيران.

ونجح منتخب مصر في تحقيق إنجاز تاريخي في مسيرته، بعدما تأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 للمرة الأولى، ليضع نهاية لمشاركاته الفاشلة في كأس العالم لكرة القدم. وتأكد فريق المدرب حسام حسن من تخطي الدور الأول، قبل ضربة بداية المواجهة أمام المنتخب الإيراني، اليوم السبت، مستفيداً من وصوله إلى النقطة الرابعة بعد جولتين من بداية السباق، وكذلك من نتائج المجموعة الثامنة.

وتقدّم منتخب مصر سريعاً أمام إيران بهدف حمل توقيع محمود صابر منذ الدقيقة الخامسة، لكن المنتخب الإيراني فرض ضغطاً قوياً من أجل التعديل وتصدى الحارس مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها مهدي طاريمي، ولكنه لم يمنع رامين رضائيان من التعديل بعدها بدقائق. وتواصل التنافس إلى حدود الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث سجل منتخب إيران هدفاً قاتلاً، لكن الحكم ألغاه لوجود تسلل في تلك الحالة.

وسيواجه منتخب مصر في الدور المقبل نظيره الأسترالي يوم 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تبدو مهمة "الفراعنة" سهلة نسبياً، بينما سينتظر منتخب إيران نتائج بقية المجموعات، للتأكد من إمكانية التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. كذلك خسر منتخب مصر خلال هذه المباراة نجمه محمد صلاح الذي غادر مُصاباً في بداية الشوط الثاني، وقبله محمد عبد المنعم الذي استبدله المدرب المصري حسام حسن في منتصف الشوط الأول.

وفي اللقاء الثاني في المجموعة، حقق منتخب بلجيكا انتصاره الأول بعدما تغلّب على نيوزيلندا بنتيجة (5ـ1)، وهو انتصار ضمن لـ"الشياطين الحمر" التأهل متصدرين بعد بداية متعثرة وانتقادات قوية وجهت إلى المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ولكن الوضع الآن اختلف بشكل كامل بعد التأهل والحلول في المركز الأول، فيما سيواجه منتخب بلجيكا في الدور المقبل أحد أصحاب المركز الثالث.