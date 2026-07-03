مصر بطلة العالم بعد تخطي أستراليا؟ مصادفة تاريخية ترفع منسوب الأمل

- حقق منتخب مصر أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم 2026، وتأهل لأول مرة إلى الدور الثاني، حيث يواجه أستراليا بهدف بلوغ ثمن النهائي. - أستراليا تتخطى الدور الأول للمرة الثالثة في تاريخها، بعد 2006 و2022، حيث كانت تودع البطولة من ثمن النهائي، والمنتخب الذي يقصيها يفوز باللقب. - في 2006، خسرت أستراليا أمام إيطاليا بركلة جزاء، وفي 2022 خسرت أمام الأرجنتين التي فازت بالبطولة، بينما احتلت مصر وصافة المجموعة السابعة.

تُعتبر مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 الأفضل في تاريخه، بما أن هذه الدورة أنهت تعطش الفراعنة لحصد أول انتصار في البطولة بعد ثلاث مشاركات سابقة، عجزت خلالها أجيال مختلفة من اللاعبين عن إهداء الجماهير المصرية فرحة في النهائيات، وتزامناً مع الانتصار الأول، تأهل منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور الثاني من المسابقة، ليضرب موعداً مع منتخب أستراليا بهدف بلوغ ثمن النهائي، حين يلتقيان اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

وهذه المرة الثالثة التي تتخطى فيها أستراليا الدور الأول من كأس العالم في مسيرتها، إذ كانت المرة الأولى في نسخة 2006 بألمانيا والثانية خلال نسخة 2022 في قطر، وفي كلّ مناسبة كانت تودع فيها البطولة من ثمن النهائي (بحكم رفع عدد المنتخبات في هذه النسخة فإن المنتخبات تخوض دوراً إضافياً)، كان القاسم المشترك بين الحدثين أن المنتخب الذي يقصي "الكنغر" يحصل على التاج لاحقاً.

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وفي كأس العالم 2006 خسرت أستراليا ضد إيطاليا (0ـ1) بركلة جزاء في آخر الدقائق حملت توقيع فرانشيسكو توتي بعد أداء مميز، وفي دورة 2022 خسرت أستراليا بنتيجة (1ـ2) أمام منتخب الأرجنتين القوي الذي تابع طريقه وأحرز اللقب على حساب فرنسا. يُذكر أن منتخب مصر احتل وصافة المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط مناصفة مع بلجيكا التي تصدرت الترتيب، في حين جاءت إيران في المرتبة الثالثة، ونيوزيلندا رابعة.