مصاب من حرب غزة يشعل أجواء كأس العرب بأغانٍ فلسطينية

- شهدت الدوحة احتفالاً مؤثراً قاده أحد الناجين من العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث حمل "الطبلة" وسط هتافات وأعلام، مما جعله رمزاً للصمود، وتفاعل معه الجمهور العربي قبل انطلاق كأس العرب 2025. - تخلل الاحتفال أغاني فلسطينية شهيرة مثل "أنا دمي فلسطيني" و"وين ع رام الله"، مما أضفى أجواءً من الفرح الممزوج بالألم، وجذب تفاعل الجماهير في العاصمة القطرية. - يبدأ منتخب فلسطين مشواره في كأس العرب 2025 بمواجهة قطر، ثم تونس وسوريا، على ملاعب مونديالية مميزة، مما يضيف حماساً للبطولة.

عاشت الجالية الفلسطينية ومجموعة من المشجعين العرب ليلة استثنائية في الدوحة، بعدما قاد أحد المصابين الناجين من حرب الإبادة، التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، احتفالاً عفوياً في شوارع العاصمة القطرية، قبل ليلة واحدة فقط من انطلاق بطولة كأس العرب 2025، التي تقام على ملاعب مونديالية استثنائية، وتمتد حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وظهر المشجع المصاب في ساقه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وسط مجموعة من المشجعين حاملاً "الطبلة"، وسط موجة من الهتافات والأعلام، في مشهد مؤثر اختلطت فيه الفرحة بآلام الحرب، ليتحول حضوره إلى رمز للصمود، وقد لاقى تفاعلاً واسعاً من الجماهير العربية الموجودة في الدوحة، مع اقتراب بداية أحداث البطولة.

وردد الحاضرون أغاني فلسطينية معروفة، مثل: "على عهدي على ديني على أرضي تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني" للفنان محمد عساف، وكذلك أغنية "وين ع رام الله"، التي استوحاها الشاعر رشيد الكيلاني من أغنية تراثية فلسطينية بعنوان "وين ع باب الله"، ليلحنها لاحقاً جميل العاص، وتغنيّها الفنانة سلوى العاص.

ويستهل منتخب فلسطين رحلته في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة قطر، صاحبة الضيافة، على ملعب البيت، يوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة (الرابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة)، قبل أن يواجه لاحقاً نظيره التونسي يوم الخميس (4 ديسمبر) في ملعب لوسيل الأيقوني، وأخيراً سورية يوم الأحد (7 ديسمبر) على استاد المدينة التعليمية.