مشيرب قلب الدوحة تستضيف "كأس الأبطال" قبيل انطلاق مونديال العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 في الدوحة، عن حدثٍ مميز للجماهير التي ستزور البلاد لمشاهدة المباريات ومتابعتها، حيث سيحظون بفرصة مشاهدة كأس الأبطال من قرب في ساحة وادي مشيرب بمشيرب قلب الدوحة، خلال الفترة من 19 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن جولة البطولة قبيل انطلاقها في بداية الشهر المقبل، ديسمبر/ كانون الأول.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء أنه "سيتم عرض الكأس في الأيام والأوقات الآتية: 19 نوفمبر (الأربعاء)، 20 نوفمبر (الخميس)، 21 نوفمبر (الجمعة) من الساعة الرابعة مساءً إلى غاية 11 مساءً (بتوقيت الدوحة)، و22 نوفمبر (السبت) من العاشرة صباحاً إلى غاية العاشرة مساءً".

وأضاف البيان: "يمكن للمشجعين التقاط صور تذكارية مع كأس الأبطال في جناح البطولة ومعرفة المزيد من المعلومات عن مونديال العرب 2025، إلى جانب المشاركة في أنشطة تفاعلية ملائمة لجميع أفراد العائلة. كذلك من المقرر عرض الكأس في جناح البطولة الذي سيقام في أماكن عامة أخرى في أنحاء قطر خلال الأيام المقبلة".

يُذكر أن قطر تستضيف كأس العرب في الفترة الممتدة من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول بمشاركة 16 منتخباً، بعدما كانت قد احتضنت النسخة الماضية في 2021 قبيل انطلاق كأس العالم 2022، مع العلم أن مباريات الملحق تقام يومي 25 و26 نوفمبر، وتشمل المواجهات: موريتانيا أمام الكويت على استاد جاسم بن حمد، وسورية أمام جنوب السودان على ملعب حمد الكبير، وفلسطين أمام ليبيا استاد ثاني بن جاسم، وسلطنة عمان أمام الصومال على استاد عبد الله بن خليفة، والبحرين أمام جيبوتي على استاد جاسم بن حمد، وجزر القمر أمام اليمن على استاد حمد الكبير، والسودان بمواجهة لبنان على استاد ثاني بن جاسم.