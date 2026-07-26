مشهد غير مألوف.. حكمة تسقط ضحية اشتباك بين اللاعبين

- شهدت مباراة ودية بين ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي حادثة غير معتادة، حيث تعرضت الحكمة ماتيلد ديمونكاي لحالة من التوتر بعد مشادة بين اللاعبين، مما أدى إلى سقوطها على الأرض قبل تدخل الأمن لاحتواء الموقف. - توقفت المباراة لعدة دقائق، وعادت ديمونكاي كحكمة مساعدة، لكنها لم تستكمل المباراة بعد الاستراحة، وتم استبدالها بحكم آخر، بينما استكملت المباراة دون مشاكل كبيرة. - انتهت المباراة بفوز ميتز 3-1 بفضل ثنائية غوتييه هين وهدف باب موسى فال، وحصل جيسي ديمانغيه وزي فويك على بطاقات صفراء.

وقعت الحكمة الفرنسية ماتيلد ديمونكاي، ضحية لحالة من التوتر، في المباراة الودية التي جمعت بين لاعبي فريقي ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي، السبت، في حادثة غير معتادة شهدها ملعب "شلوسبرغ" في مدينة فورباخ الفرنسية شمال شرقي فرنسا قرب الحدود الألمانية.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اندلعت مشادة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، عقب واقعة شدّ للقميص، ما تسبب في ارتفاع حدة التوتر بين لاعبي الفريقين. وخلال حالة الارتباك التي رافقت الاشتباك، وجدت حكمة المباراة، الفرنسية ماتيلد ديمونكاي، نفسها على الأرض، قبل أن يتدخل أفراد الأمن سريعاً لاحتواء الموقف.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق، قبل أن تعود الحكمة ديمونكاي للمشاركة في اللقاء، ولكن هذه المرة كحكمة مساعدة، فيما تولى أحد زملائها إدارة المباراة كحكم للساحة. وبدت ديمونكاي متأثرة بما جرى، ولم تعد إلى أرض الملعب عقب نهاية استراحة ما بين الشوطين، ليتم استبدالها على الخط بحكم آخر.

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ورغم الحادثة، استكملت المباراة حتى نهايتها من دون وقوع مشاكل أخرى كبيرة. ونجح ميتز في حسم المباراة الودية لمصلحته بنتيجة 3-1، بفضل ثنائية غوتييه هين، إلى جانب هدف سجله باب موسى فال. كما حصل كل من جيسي ديمانغيه وزي فويك على بطاقة صفراء عقب المشادة التي شهدها الشوط الأول.