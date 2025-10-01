مشروع مدافع كبير للخضر.. ميلان يحتضن موهبة جزائرية واعدة

- انضمام يانيس مسعودي، المدافع الجزائري الشاب، إلى نادي ميلان الإيطالي يمثل خطوة مهمة في مسيرته، حيث يُعرف "الكالتشيو" بكونه مدرسة لتكوين المدافعين، مما يمنحه فرصة مثالية للتطور والمساهمة في منتخب الجزائر مستقبلاً. - يتميز مسعودي ببنية جسدية قوية وطول 1.90 متر، مما يجعله قادراً على التفوق في الصراعات الثنائية والكرات الهوائية، بالإضافة إلى قدرته على قراءة اللعب والمساهمة في بناء الهجمات من الخلف. - انتقال مسعودي إلى ميلان يعزز التفاؤل في كرة القدم الجزائرية، حيث يُعتبر مشروع مدافع مهم لمستقبل الفريق، مع فرص كبيرة ليصبح من الركائز المستقبلية سواء مع ناديه أو منتخب الجزائر.

يمثّل المدافع الجزائري الشاب يانيس مسعودي (16 عاماً) أملاً كبيراً لمستقبل خط دفاع منتخب "الخُضر"، بعد أن خطا خطوة مهمة في مشواره الكروي بانضمامه إلى الفئات السنية لنادي ميلان الإيطالي، إذ يُعرف "الكالتشيو" بكونه مدرسة لتكوين المدافعين وصناعة أسماء كبيرة صنعت التاريخ في أوروبا والعالم، وهو ما يمنح اللاعب فرصة مثالية للتطور وتقديم الإضافة لمنتخب بلاده مستقبلاً.

وأعلن ميلان تعاقده مع يانيس مسعودي بعد فترة من التجارب قادماً من نادي راسينغ باريس الفرنسي، في صفقة تنافس عليها العديد من الفرق الأوروبية الأخرى، نظراً لصغر سن اللاعب وإمكاناته الكبيرة. وظهر مسعودي في صور تقديمه وهو يحمل القميص رقم خمسة، ما يعكس الثقة التي يضعها فيه مسؤولو النادي، ويشير إلى أنهم يرون فيه مشروع مدافع مهم لمستقبل الفريق، كما أن دخوله سريعاً في أجواء العمل مع فريق الشباب يوضح أن ميلان يخطط لمنحه كل الظروف الملائمة لتطوير مهاراته، قبل ترقيته إلى الفريق الأول.

ويمتاز يانيس مسعودي ببنية جسدية قوية، إذ يبلغ طوله 1.90 متر، وهو ما يجعله قادراً على التفوق في الصراعات الثنائية والكرات الهوائية. كما يتميز بقدرة جيدة على قراءة اللعب، إلى جانب أسلوب عصري في المساهمة ببناء الهجمات من الخلف، وهي خصائص تتماشى مع متطلبات كرة القدم الحديثة. ولم يتأخر المدافع الجزائري في إثبات جدارته بحمل قميص ميلان، إذ شارك بالفعل في مباريات تجريبية مع "الروسونيري" تحت 17 عاماً، وهذه البداية عززت الثقة التي يضعها فيه الجهاز الفني، وتؤكد أن النادي يخطط لمنحه فرصاً تدريجية للتأقلم مع أجواء المنافسة العالية في إيطاليا، مع التذكير بأن هذا اللاعب حسم خياره الدولي مُبكراً، بعد أن انضم منذ المعسكر الماضي إلى منتخب الجزائر لأقل من 17 عاماً.

ويُعد هذا الانتقال بمثابة مصدر تفاؤل لكرة القدم الجزائرية، التي تبحث منذ سنوات عن أسماء شابة لتعزيز محور الدفاع مع الضعف الذي ظهر في جميع الفئات لغياب المواهب، خاصة في المنتخب الأول، ومع خوضه تجربة تكوين في نادٍ بحجم ميلان، تبدو الفرصة كبيرة أمام يانيس مسعودي ليصبح من الركائز المستقبلية، سواء مع ناديه الجديد أو مع منتخب الجزائر.