مشروع الخليفي يؤتي ثماره.. وإنريكي يصنع فريق الأحلام

- قاد لويس إنريكي باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، محققاً تحولاً في هوية النادي وأسلوب لعبه بالاعتماد على الجماعية وتقليل الاعتماد على النجوم. - إنريكي، الذي سبق له التتويج بدوري الأبطال مع برشلونة وباريس، يقترب من حصد لقبه الثالث، مما سيضعه ضمن قائمة أبرز المدربين في تاريخ البطولة. - النهائي المرتقب ضد أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا يمثل مواجهة تاريخية بين مدربين إسبانيين، مما يعزز حضور المدرسة الإسبانية في الكرة الأوروبية.

أثبت المدرب الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً) تأثيره الكبير منذ توليه تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، إثر التفوق على بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي، في إنجاز يعكس التحول الواضح في هوية النادي وأسلوب لعبه خلال السنوات الأخيرة.

وعند وصوله إلى العاصمة الفرنسية، لم يكن كثيرون يتوقعون حجم التغيير الذي سيُحدثه، لكن فلسفته القائمة على الاعتماد على اللعب الجماعي وتقليل الاعتماد على النجوم الكبار ساهمت في بناء فريق أكثر توازناً وقدرة على المنافسة قارياً، وهو ما انعكس مباشرة على النتائج الأوروبية. وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الخميس، فبهذا المسار، أصبح باريس سان جيرمان على بعد خطوة واحدة من حلم التتويج الأوروبي مجدداً، في مشروع تقوده إدارة النادي بقيادة ناصر الخليفي، ويعتمد بشكل واضح على فكرة بناء فريق جماعي بدل الاعتماد على الأسماء الفردية.

إنريكي، الذي سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2015، ثم حقق اللقب أيضاً مع باريس في الموسم الماضي، يملك فرصة حصد اللقب الثالث في مسيرته التدريبية، ما سيضعه ضمن قائمة أبرز المدربين في تاريخ البطولة، في حال نجاحه في النهائي المرتقب في بودابست يوم 30 يونيو/حزيران الجاري. ويُعد إنريكي من الأسماء التدريبية البارزة في كرة القدم الأوروبية، إذ بدأ مسيرته مع الفريق الرديف لبرشلونة، قبل أن يخوض تجارب مع روما الإيطالي وسيلتا فيغو الإسباني، ثم يتولى تدريب المنتخب الإسباني ويقوده إلى مونديال قطر 2022، قبل أن يبدأ تجربته الحالية مع باريس سان جيرمان.

وخلال فترته في النادي الباريسي، نجح في بناء فريق أكثر تماسكاً وانضباطاً تكتيكياً، يعتمد على الجماعية والضغط والتمرير السريع، بعيداً عن الاعتماد الكامل على النجوم، وهو ما ساعد الفريق على الوصول إلى نهائي دوري الأبطال مرة أخرى. وفي حال تتويجه باللقب الثالث، سيعادل إنريكي أسماء تاريخية في البطولة مثل زين الدين زيدان وبوب بيزلي وبيب غوارديولا، ليقترب أكثر من قمة المدربين الأكثر تتويجاً في دوري أبطال أوروبا.

وفي النهائي، سيواجه باريس سان جيرمان فريق أرسنال، بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، في مواجهة تاريخية تُعد الأولى من نوعها التي تجمع بين مدربين إسبانيين في نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يمنح المباراة بعداً إضافياً ويؤكد حضور المدرسة الإسبانية بقوة في الكرة الأوروبية الحديثة.