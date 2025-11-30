مشجّع مغربي يروي تفاصيل زيارته الأولى لقطر مرتدياً قميص جيل 98

- عبد الصمد الهرات، مشجع مغربي، يزور قطر لأول مرة لدعم "أسود الأطلس" في كأس العرب 2025، معربًا عن سعادته بتجربة الأجواء القطرية وتذوق الأطعمة المحلية. - يرتدي الهرات قميص منتخب المغرب من كأس العالم 1998، متفائلًا بمسيرة مميزة لمنتخب بلاده في البطولة، مستلهمًا من الجيل الذي ألهب حب الكرة المغربية في قلوب العرب. - تشهد قطر توافد جماهير عربية كبيرة لدعم منتخباتها، مستفيدة من الأجواء المثالية، كما فعلت الجماهير المغربية في مونديال 2022.

يزور مشجّع مغربي يدعى عبد الصمد الهرات، قطر للمرة الأولى في حياته، من أجل مؤازرة "أسود الأطلس" في رحلة استعادة لقب بطولة كأس العرب، حيث سيحاول أبناء المدرب طارق السكتيوي التألق في نسخة "فيفا قطر 2025"، خاصة بوجود لاعبين توجوا منذ أشهر ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين، ويملكون الخبرة في التعامل مع البطولات القوية.

وأكد الهرات لكاميرا "العربي الجديد"، أثناء تجوال في سوق واقف التاريخي، أنه كان يحلم بزيارة قطر في مونديال 2022، ولكن الفرصة لم تسنح له، مؤكداً سعادته بالزيارة، واندهاشه بتجارب الأكل، والاستكشاف التي حظي بها، قبل انطلاقة مباريات البطولة.

وقميص الهرات، الذي يرتديه، هو قميص منتخب "المغرب" المشارك في بطولة كأس العالم 1998، وهو القميص الذي اختاره من أجل التفاؤل بمسيرة مميّزة لمنتخب بلاده في بطولة كأس العرب على طريقة ذلك الجيل، الذي أدخل حبّ الكرة المغربية لقلوب الكثير من المشجعين العرب، بعد المستويات المميزة.

وتشهد قطر توافد عددٍ كبير من الجماهير العربية التي ترغب في دعم منتخبات بلادها من أجل الذهاب بعيدا في البطولة إضافة إلى رغبتها في مواكبة الأجواء المثالية التي ترافق البطولة باعتبار أن الأجواء مثالية في قطر خلال هذه الفترة، كما أن الجماهير المغربية صنعت الحدث في كأس العالم قطر 2022، ودعمت منتخب بلادها بشكل كبير وكان لها دور مهم في وصوله إلى المربع الذهبي، كأفضل نتيجة للمنتخبات العربية في بطولة العالم.