مشجّع جزائري يُرشّح فلسطين لتحقيق اللقب مع "الكنافة" الشهية

الكنافة من الحلويات العربية المُميزة في العالم العربي وتُباع في جميع الدول العربية، خصوصاً مع الانتشار الكبير للجاليات العربية التي تُجيد تحضير الكنافة في مختلف الدول العربية، وهذا النوع من الحلويات يُطلب بشكل كبير من المشجعين الذين يزورون منطقة سوق واقف خلال بطولة كأس العرب 2025.

وخلال جولة لـ"العربي الجديد" في منطقة سوق واقف، ظهرت الأعداد الكبيرة من المشجعين الذين يرتادون محلات الحلويات، وبرزت الكنافة بصفتها الطبق الأكثر طلباً، لكونها نوع الحلوى الذي تُحبه جميع الشعوب العربية من دون استثناء، ولهذا السبب بعد تناول الغداء أو العشاء في سوق واقف، يختار المشجعون تناول هذا النوع من التحلية المُميزة خلال التجول في السوق.

والتقت كاميرا "العربي الجديد" مشجعاً جزائرياً يُدعى، محمد أيمن، عن تجربة مشاركته في فعاليات بطولة كأس العرب 2025: "أنا وصلت من الجزائر إلى قطر منذ ثلاثة أيام، وأنا كنت أحب أن أجرب الكنافة النابلسية منذ عامين تقريباً، واليوم حصل لي الشرف أن أجربها، وهذه الكنافة لا تُعاد صراحة، هذا الصحن الثاني وربما أزيد الصحن الثالث. تذوقتها في الجزائر ولكنها لم تُعجبني، وما إن وصلت إلى هنا، حتى قررت أن أتذوقها".

وتابع المشجع الجزائري حديثه "الأجواء خلال بطولة كأس العرب رائعة جداً حتى الآن، وأنا سعيد جداً بالمنتخب الفلسطيني، قدم مستوى رهيباً حتى الآن، وأنا أرشحه للتتويج بلقب هذه النسخة من البطولة العربية، وبعد فلسطين أرشح منتخب الجزائر. مستوى منتخب الجزائر كان جيداً وشرساً، ولكن ما زلت أرشح تتويج منتخب فلسطين بلقب البطولة".

ويضمُ سوق واقف عدداً من متاجر الحلويات مثل حلويات العكر، حلويات القدسي، حلويات القطري، حلويات الصادق، وجميع هذه المتاجر تكتظ بالمشجعين والناس خصوصاً خلال الفترة المسائية، من أجل تناول أشهى الحلويات العربية خلال التجول في السوق، كما تُعد هذه المتاجر مقصداً للمشجعين الذين يأتون إلى سوق واقف بعد نهاية المباريات للاستمتاع بأجواء فعاليات بطولة كأس العرب 2025.

ورغم أن أصل الكنافة يُعتبر محل خلاف في مختلف الروايات العربية، إلا أن أكثر الروايات والدراسات تربط أصل الكنافة ببلاد الشام خلال العصر الأموي، وأصل كلمة كنافة مُشتق من الكلمة العربية "كَنَف" وتعني الإحاطة، وتتكون الكنافة من خيوط عجين، يُضاف إليها السمن والسكر والمكسرات ويُضاف عليها الجُبن أو القشطة.