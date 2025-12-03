مشجّعة تونسية ووجبة الخسارة: أنا آكل لكي أنسى

مشجعة تونسية تتناول الطعام في سوق واقف وجماهير تونسية في الملعب (العربي الجديد/Getty)
مشجّعة تونسية تتناول الطعام في سوق واقف وجماهير تونسية في الملعب (العربي الجديد/Getty)
عاشت مشجّعة تونسية خيبة أمل كبيرة بعد خسارة منتخب بلادها تونس في المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس العرب أمام منتخب سورية بهدف نظيف، وتحدثت لكاميرا "العربي الجديد" خلال تناولها وجبة العشاء في أحد المطاعم داخل سوق واقف، حيثُ عبرت عن حسرتها بعد الخسارة المفاجأة التي تعرّض لها منتخب بلادها.

ورصدت كاميرا "العربي الجديد" مشجعة تونسية بدت عليها ملامح الحزن والتأثر بعد خسارة منتخب تونس في أولى مباريات بطولة كأس العرب 2025، وهي التي حضرت المواجهة من مدرجات ملعب أحمد بن علي المونديالي، ثم قصدت بعد ذلك منطقة سوق واقف لتناول العشاء والترفيه عن نفسها بعد صدمة الخسارة المفاجأة وغير المتوقعة، في مواجهة قدم فيها المنتخب السوري مستوى استثنائياً.

وتحدثت المشجعة التونسية وقالت لـ"العربي الجديد": "أنا جالسة آكل هنا لكي أروي غليلي من الخسارة، أفشل خلقي في الطعام. أنا مُقيمة في قطر منذ سنوات، والطعام في الدوحة مُميز ومتنوع، هناك من جميع الأصناف وجميع البلدان العربية والأجنبية، هناك تنوع كبير في الطعام. صحيح نحن خسرنا اليوم المباراة، ولكن القادم أفضل بشكل مؤكد، المنتخب التونسي منتخب كبير ومحترم، وسيُسعدنا منتخب نسور قرطاج في المباريات المقبلة، وي ويل كام باك بابا".

يُذكر أن منتخب تونس وبعد خسارته في الجولة الأولى أمام سورية، صعّب مهمة التأهل إلى الدور ربع النهائي كثيراً، لأنه سيواجه منتخب فلسطين الفائز على قطر، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، ثم سيختتم مشواره ضد منتخب قطر في الجولة الثالثة والأخيرة، ويحتاج للفوز في المباراتين القادمتين من أجل التأهل أو حصد أربع نقاط وانتظار نتائج باقي المنتخبات لحسم إمكانية التأهل.

