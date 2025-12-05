مشجع مونديال 2026 والمسافات: مهمة شاقة لمشجعي الجزائر والأردن

- أُجريت قرعة كأس العالم 2026، ووضعت الجزائر والأردن في مجموعة صعبة مع الأرجنتين والنمسا، مما يفرض تحديات تنقل كبيرة على المشجعين بسبب المسافات الطويلة بين الملاعب الأمريكية. - تتمتع المجموعة التاسعة، التي تضم فرنسا والسنغال والنرويج، بتنقل أسهل بين المدن الأمريكية مثل بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا، حيث توفر هذه المدن تسهيلات مواصلات مريحة. - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن خريطة المدن المستضيفة، حيث تتفاوت صعوبة التنقل بين المدن حسب الألوان، مع توفير المدن الزرقاء مثل لوس أنجليس وسائل نقل مريحة.

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرعة بطولة مونديال 2026، حيثُ توزعت المنتخبات الـ42 المشاركة، بانتظار انضمام ستة منتخبات من الملحق المؤهل الذي يُلعب في شهر مارس/آذار القادم. وكشفت القرعة عن طريق صعبة للعرب ومواجهة مُنتظرة بين المنتخبين الجزائري والأردني، ولكن اللافت هو أن مشجعي هذين المنتخبين "سيتعذبون كثيراً" من أجل متابعة مباريات دور المجموعات.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم 2026 منتخبي الجزائر والأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبي الأرجنتين والنمسا، في واحدة من المجموعات القوية في البطولة العالمية. ولكن بعيداً عن مهمة اللاعبين على أرض الملعب، ستكون مهمة المشجعين شاقة ومُتعبة جداً للتنقل بين ملاعب مباريات هذه المجموعة المُحددة مسبقاً على الملاعب الأميركية.

وسيفتتح منتخب الأردن مشواره في مونديال 2026 أمام منتخب النمسا في ملعب "أرو هيد" في مدينة كانساس سيتي أو في ملعب "ليفايس ستاديوم" في مدينة سان فرانسيسكو. أما في المباراة الثانية فسيواجه منتخب الجزائر في ملعب "أي أند تي" في تكساس أو ملعب ليفايس ستاديوم في مدينة سان فرانسيسكو، في حين يختتم مشواره بمواجهة الأرجنتين بطلة العالم في ملعب "أرو هيد" في كانساس سيتي أو "أي أند تي" ستاديوم في تكساس. وسيقطع مشجعو منتخب الأردن بين الملاعب التي ستحتضن مباريات المنتخب في بطولة كأس العالم 2026 حوالي 10,338 كيلومتراً (6424 ميلاً)، وعليه سيكون التنقل صعباً على المشجعين الأردنيين لمساندة المنتخب.

أما منتخب الجزائر فسيفتتح مشواره بمواجهة منتخب الأرجنتين في ملعب "أرو هيد" في مدينة كانساس سيتي أو في ملعب "ليفايس ستاديوم" في مدينة سان فرانسيسكو، ثم يواجه منتخب الأردن في ملعب "أي أند تي" في تكساس أو ملعب ليفايس ستاديوم في مدينة سان فرانسيسكو، وأخيراً يواجه منتخب النمسا في ملعب "أرو هيد" في مدينة كانساس سيتي أو في ملعب "ليفايس ستاديوم" في مدينة سان فرانسيسكو. وعليه سيقطع المشجعون الجزائريون المسافة نفسها التي سيقطعها مشجعو منتخب الأردن للتنقل لمتابعة مباريات المجموعة.

وتكمن مشكلة التنقل في المسافات البعيدة بين الملاعب المُحددة لهذه المجموعة، لأنه ليس هناك محطات لعبور الحدود، وليس هناك خطوط قطار طويل بين المدن، والطقس مزعج من الضباب الكثيف إلى الحرارة والرطوبة العاليتين في الصحراء (تكساس).

المجموعة التاسعة: أسهل تنقل للمشجعين

سيعيش مشجعو المجموعة التاسعة، والتي تضمُّ منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج، والفائز من الملحق العالمي (العراق أو بوليفيا أو سورينام)، أسهل تنقل، ما يعني أنه في حال تأهل منتخب العراق إلى مونديال 2026، سيقطع مشجعوه أقل مسافة بين جميع مجموعات كأس العالم. وفي بحث خاص أجراه "العربي الجديد"، فإن مشجعي هذه المجموعة سيقطعون حوالي 1868 كيلومتراً (1161 ميلاً)، وسيكون تنقل مشجعي هذه المجموعة الأسهل في البطولة، لأن المباريات ستُلعب في مثلث مدن بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا، وبين هذه المدن هناك محطة واحدة لعبور الحدود على الأقل، وخطوط سكة حديد بين المدن بشكل سهل وواضح، وهذه المدن فيها تسهيلات كبيرة للمواصلات بمختلف الطرق (تاكسي، حافلات، ميترو، خطوط قطار وطيران سريع، عبور بالسيارات الخاصة).

المدن المستضيفة لبطولة مونديال 2026 وخريطة التنقل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن خريطة المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم مع ملاعبها، في وقت سابق (الأزرق، الأخضر والأحمر). وفي جولة خاصة لـ"العربي الجديد"، ستكون المباريات التي ستُقام في مدن اللون الأزرق (مدن لوس أنجليس، سان فرانسيسكو باي، سياتل وفانكوفر الكندية)، في متناول المشجعين للتنقل بينها، لأنها على مسار واحد وهناك وسائل ربط عبر القطارات بين هذه المدن ذهاباً وإياباً.

في المقابل، فإن التنقلات الأصعب ستتمركز في الملاعب التي تقع في مسار اللون الأخضر (مدن دالاس الأميركية، غوادالاخارا المكسيكية، هيوستن وكانساس الأميركيتان)، في حين أن مدن اللون الأحمر ستكون متوسطة المسافات، خصوصاً بين مدن فيلادلفيا ونيويورك ونيو جيرسي في أميركا وتورونتو في كندا، بسبب قرب المسافة وخطوط النقل الموجودة بينها، في وقت ستكون المباريات في ملعبي مدينتي ميامي وأتلانتا صعبة بسبب المسافة الطويلة بينهما (1073 كيلومتراً/667 ميلاً).