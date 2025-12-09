مشجع من مصر يشيد بتنظيم قطر: دائماً تجمعنا على المحبة

- أشاد مشجع مصري بتنظيم قطر لبطولة كأس العرب 2025، معبراً عن امتنانه للأجواء العربية الجامعة التي تضفي نكهة خاصة على المنافسات، ومؤكداً على أهمية الوحدة والمحبة بين الشعوب العربية. - أبدى المشجع ثقته في قدرة منتخب مصر على الفوز بالبطولة، مشيراً إلى الأداء المميز لمحمد مجدي قفشة في المباراة الأولى ضد الكويت، وتطلعه للوصول إلى اللقب. - دعا المشجع الجماهير المصرية لدعم المنتخب بصوت واحد، مشيداً بالحضور الكبير للجالية المصرية في قطر وتفاعلها القوي مع المنتخب لتحقيق إنجاز يليق بمكانة الكرة المصرية.

عبّر أحد المشجعين المصريين الموجودين في الدوحة لدعم منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025 عن امتنانه لدولة قطر على التنظيم المميز للبطولة، مؤكداً أن الأجواء العربية الجامعة تمنح المنافسات نكهة خاصة.

وقال المشجع في حديثه لـ"العربي الجديد": "نشكر دولة قطر على التنظيم الرائع. دائماً تجمعنا على المحبة، وتقدّم لنا بطولة عربية نفتخر بها. كما ترون، العرب مجتمعون هنا، والاحتفالات مستمرة". وعن حظوظ منتخب مصر في البطولة، قال بثقة: "إن شاء الله نفوز ونتقدم في الأدوار. نطمح للوصول إلى اللقب بإذن الله. منتخبنا لديه عناصر قوية، وأبرزهم من وجهة نظري هو محمد مجدي قفشة، لأنه غيّر مجريات مباراة الكويت الأولى، وقدّم أداءً ممتازاً".

وعند سؤاله عن أي مرحلة يتوقع وصول منتخب مصر، أجاب: "بإذن الله نأخذ البطولة. هذا طموحنا، وأملنا كبير في اللاعبين". ووجّه المشجع رسالة إلى الجماهير المصرية قائلاً: "نحتاج أن نكون يداً واحدة. نحضر ونشجع بصوت واحد حتى تصل رسالتنا للاعبين. يجب أن يشعروا بدعمنا وأن يسمعوا صوتنا، لأن ذلك يمنحهم دفعة كبيرة". وعن وضع الجالية المصرية في قطر خلال البطولة، قال: "الحضور المصري كبير جداً، كما تشاهد. الجالية المصرية متفاعلة بقوة مع المنتخب، ونسعى دائماً للوقوف خلفه ومساعدته على الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة"، وختم حديثه بالقول: "نحن هنا من أجل منتخبنا. نسانده ونؤمن به، وإن شاء الله نفرح جميعاً بتحقيق إنجاز يليق بمكانة الكرة المصرية".